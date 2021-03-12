Тухель: "Пулишич в моих планах"

Рулевой "Челси" Томас Тухель заявил, что по-прежнему рассчитывает на полузащитника Кристиана Пулишича.

После назначения Тухеля в "Челси" Пулишич отметился лишь одним появлением в стартовом составе, а недавно в прессе появились слухи, что Кристиан может покинуть клуб грядущим летом.



Тухель не берется сказать, что будет летом, но уверяет, что 22-летнему американцу есть место в его планах.



"Это часть профессии, когда ты становишься игроком "Челси". Ты должен быть нетерпелив, потому что все мои игроки — бойцы и голодны до игровых минут. В то же время ты должен быть терпелив, если тренер не выпускает тебя".



"В вашем вопросе слишком много "если". Если он выйдет в старте завтра и блестяще себя проявит, если он выйдет в старте против "Атлетико" и забьет один-два гола, тогда, возможно, он станет капитаном в следующем году! Я не знаю".



"Я понимаю, что вы имеете ввиду, но вы слишком забегаете вперед. У нас так много матчей, и он в моих планах. У него есть потенциал, чтобы выходить на замену и решать судьбу матчей. И то же самое, чтобы выходить в стартовом составе. Но его задача в том, чтобы быть готовым, как и в случае с любым другим игроком", — цитирует Тухеля Sky Sports.