Гвардиола — снова Тренер Месяца в Премьер-Лиге

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" второй месяц подряд был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге.

Выиграв все шесть матчей Премьер-Лиги в январе, в феврале Гвардиола повторил этот трюк, благодаря чему "Сити" создал внушительный задел во главе таблицы.



В течение прошлого месяца "горожане" обыграли "Бернли" (0:2), "Ливерпуль" (1:4), "Тоттенхэм" (3:0), "Эвертон" (1:3), "Арсенал" (0:1) и "Вест Хэм" (2:1).



Кроме того, в феврале подопечные Гвардиолы достигли четвертьфинала Кубка Англии, уверенно одолев "Суонси", и одержали победу 0:2 над менхенгладбахской "Боруссией" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Гвардиола признается Тренером Месяца в Премьер-Лиге в девятый раз в своей карьере — только у сэра Алекса Фергюсона (27), Арсена Венгера (15) и Дэвида Мойеса (10) этих наград больше.



Добавим, что на сей раз каталонец опередил Нуну Эшпириту Санту, Скотта Паркера и Томаса Тухеля.