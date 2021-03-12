Гвардиола — снова Тренер Месяца в Премьер-Лиге

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" второй месяц подряд был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге.

Выиграв все шесть матчей Премьер-Лиги в январе, в феврале Гвардиола повторил этот трюк, благодаря чему "Сити" создал внушительный задел во главе таблицы.

В течение прошлого месяца "горожане" обыграли "Бернли" (0:2), "Ливерпуль" (1:4), "Тоттенхэм" (3:0), "Эвертон" (1:3), "Арсенал" (0:1) и "Вест Хэм" (2:1).

Кроме того, в феврале подопечные Гвардиолы достигли четвертьфинала Кубка Англии, уверенно одолев "Суонси", и одержали победу 0:2 над менхенгладбахской "Боруссией" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Гвардиола признается Тренером Месяца в Премьер-Лиге в девятый раз в своей карьере — только у сэра Алекса Фергюсона (27), Арсена Венгера (15) и Дэвида Мойеса (10) этих наград больше.

Добавим, что на сей раз каталонец опередил Нуну Эшпириту Санту, Скотта Паркера и Томаса Тухеля.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 15:45

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  1. hunter022 12.03.2021 16:14 # hunter022
    А говорили тухлый получит награду

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  2. chelsea88 12.03.2021 16:06 # chelsea88
    Король!

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  3. chelsea-69 12.03.2021 15:58 # chelsea-69
    Кораль!

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  4. mancityman 12.03.2021 15:57 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. chelsea-69 12.03.2021 15:56 # chelsea-69
    Кароль!

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