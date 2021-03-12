Гюндоган — лучший игрок Премьер-Лиги второй месяц подряд

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган второй месяц подряд был признан лучшим в Премьер-Лиге.

Свою великолепную январскую форму 30-летний Гюндоган продлил и на февраль, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу в прошлом месяце.

Илкай начал февраль, ассистировав Рахиму Стерлингу против "Бернли", а затем сделал дубли против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

В результате "Сити" выиграл все пять февральских матчей Премьер-Лиги, в которых принял участие экс-полузащитник дортмундской "Боруссии".

"Я очень горд выиграть эту награду снова, но еще больше я горжусь тем, что являюсь частью этой удивительной команды. Это удивительно, что мы выиграли все матчи в феврале, равно как и в январе. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе, потому что в конечном счете все это — ради завоевания трофеев", — сообщил Гюндоган.

Помимо Гюндогана, на звание Игрока Месяца в феврале также претендовали Йоаким Андерсен, Харви Барнс, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Джесси Лингард, Рубен Невеш и Рафинья.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 410

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Последние комментарии:




  1. van-dijk 12.03.2021 15:30 # van-dijk
    Суреееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееен

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  2. scouser2005 12.03.2021 15:25 # scouser2005
    Кто знает когда будет ЛЧ жеребьевка?
    И кто там уже есть?

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  3. van-dijk 12.03.2021 15:25 # van-dijk
    Гюндогандон

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  4. superglor 12.03.2021 15:25 # superglor
    Этому торговцу кебабами уже 30? Лол, наконец-то скоро его продадим.

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  5. ry-l 12.03.2021 15:01 # ry-l
    Обокрали Маунта

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  6. true-manc 12.03.2021 15:01 # true-manc
    Колбасники так любят потрындеть о своей истории.
    А ЧТО ТАКОЕ «ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ» ЛИВЕРПУЛЯ?

    1890-1900 - Сосать у Сандерленда и Астон Виллы
    1900-1910 - Сосать у Шеффилд Уэнсдей и Ньюкасла
    1910-1920 - Сосать у Блэкберна и Эвертона
    1920-1930 - Сосать у Хаддерсфилда и Шеффилд Уэнсдей
    1930-1940 - Сосать у Арсенала, Эвертона и Ман Сити
    1940-1950 - Сосать у Портсмута и Арсенала
    1950-1960 - Сосать у МЮ и Вулверхэмптона
    1960-1970 - Сосать у МЮ, Лидса и Ман Сити
    1970-1980 - Сосать у Дерби Каунти и Ноттингем Форрест
    1980-1990 - Сосать у Эвертона и Арсенала
    1990-2000 - Сосать у МЮ и Арсенала
    2000-2010 - Сосать у МЮ, Челси и Арсенала
    2010-2020 - Сосать у Ман Сити и Челси
    2020-2030 - Сосать у Ман Сити

    В общем, унижение длинною в жизнь.

    (ответить)

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