Гюндоган — лучший игрок Премьер-Лиги второй месяц подряд
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган второй месяц подряд был признан лучшим в Премьер-Лиге.
Свою великолепную январскую форму 30-летний Гюндоган продлил и на февраль, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу в прошлом месяце.
Илкай начал февраль, ассистировав Рахиму Стерлингу против "Бернли", а затем сделал дубли против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".
В результате "Сити" выиграл все пять февральских матчей Премьер-Лиги, в которых принял участие экс-полузащитник дортмундской "Боруссии".
"Я очень горд выиграть эту награду снова, но еще больше я горжусь тем, что являюсь частью этой удивительной команды. Это удивительно, что мы выиграли все матчи в феврале, равно как и в январе. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе, потому что в конечном счете все это — ради завоевания трофеев", — сообщил Гюндоган.
Помимо Гюндогана, на звание Игрока Месяца в феврале также претендовали Йоаким Андерсен, Харви Барнс, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Джесси Лингард, Рубен Невеш и Рафинья.
12.03.2021 15:00
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Суреееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееен
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Кто знает когда будет ЛЧ жеребьевка?
И кто там уже есть?
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Гюндогандон
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Этому торговцу кебабами уже 30? Лол, наконец-то скоро его продадим.
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Обокрали Маунта
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Колбасники так любят потрындеть о своей истории.
А ЧТО ТАКОЕ «ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ» ЛИВЕРПУЛЯ?
1890-1900 - Сосать у Сандерленда и Астон Виллы
1900-1910 - Сосать у Шеффилд Уэнсдей и Ньюкасла
1910-1920 - Сосать у Блэкберна и Эвертона
1920-1930 - Сосать у Хаддерсфилда и Шеффилд Уэнсдей
1930-1940 - Сосать у Арсенала, Эвертона и Ман Сити
1940-1950 - Сосать у Портсмута и Арсенала
1950-1960 - Сосать у МЮ и Вулверхэмптона
1960-1970 - Сосать у МЮ, Лидса и Ман Сити
1970-1980 - Сосать у Дерби Каунти и Ноттингем Форрест
1980-1990 - Сосать у Эвертона и Арсенала
1990-2000 - Сосать у МЮ и Арсенала
2000-2010 - Сосать у МЮ, Челси и Арсенала
2010-2020 - Сосать у Ман Сити и Челси
2020-2030 - Сосать у Ман Сити
В общем, унижение длинною в жизнь.
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