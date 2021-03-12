Гюндоган — лучший игрок Премьер-Лиги второй месяц подряд

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган второй месяц подряд был признан лучшим в Премьер-Лиге.

Свою великолепную январскую форму 30-летний Гюндоган продлил и на февраль, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу в прошлом месяце.



Илкай начал февраль, ассистировав Рахиму Стерлингу против "Бернли", а затем сделал дубли против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".



В результате "Сити" выиграл все пять февральских матчей Премьер-Лиги, в которых принял участие экс-полузащитник дортмундской "Боруссии".



"Я очень горд выиграть эту награду снова, но еще больше я горжусь тем, что являюсь частью этой удивительной команды. Это удивительно, что мы выиграли все матчи в феврале, равно как и в январе. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе, потому что в конечном счете все это — ради завоевания трофеев", — сообщил Гюндоган.



Помимо Гюндогана, на звание Игрока Месяца в феврале также претендовали Йоаким Андерсен, Харви Барнс, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Джесси Лингард, Рубен Невеш и Рафинья.