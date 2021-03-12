Риисе: "Будет катастрофой, если "Ливерпуль" не попадет в Лигу Чемпионов"

Йон Арне Риисе Бывший защитник "Ливерпуля" Йон Арне Риисе заявил, что непопадание команды Юргена Клоппа в Лигу Чемпионов на будущий сезон стало бы "катастрофой".

Со сменой календарного года результаты "Ливерпуля" в Премьер-Лиге резко пошли на спад. "Красные" рухнули с вершины на восьмую позицию, попутно потерпев шесть домашних поражений подряд.

Риисе чувствует, что сейчас для морально истощенного "Ливерпуля" нет ничего важнее, чем попадание в топ-4, однако с каждой осечкой эта задача усложняется.

"Сейчас главная цель — место в зоне Лиги Чемпионов. Им нужно попасть туда, потому что это так важно, и если они этого не сделают, это будет катастрофа".

"Такое впечатление, что игроки страдают от психологической усталости больше, чем они думают. После таких поражений кажется, что они стараются изо всех сил, но это все равно не работает".

"Поэтому игроки так подавлены в данный момент. Эта команда выиграла лигу в прошлом году и показывала, возможно, лучший футбол в Европе, и если теперь они не попадут в Лигу Чемпионов, это будет катастрофа для клуба".

"Я по-прежнему думаю, что они справятся. Но с такой игрой, как сейчас сделать это будет сложно", — сообщил Риисе Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Риисе

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 642

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j24081993 12.03.2021 15:14 # j24081993
    Будет успехом если хоть в Лигу Европы попадут

    (ответить)

  2. chelsea88 12.03.2021 15:06 # chelsea88
    Ливерпуль выиграет эту ЛЧ!

    (ответить)

  3. lfcynwa 12.03.2021 14:55 # lfcynwa
    попадание через топ 4 - пиши пропало

    только лчешечка, только хардкор

    (ответить)

  4. true-manc 12.03.2021 14:51 # true-manc
    Всё так. Это действительно будет катастрофой.

    Старая калоша справедливо прониклась сочувствием к молодой поросли портовых прошмандовок. Верно говорит: если колбасные девочки не выйдут в ЛЧ, то потеряют в премиальных, а значит у них останется меньше денежек на помадку, колготки и новые стринги. Портовый бордель, разумеется, останется борделем, и продолжит принимать клиентов, но эффект будет не тот. Пропадёт атмосфера, всё будет смотреться уж очень дешево. Хотя казалось бы, куда дешевле...

    (ответить)

  5. manutd-20champ 12.03.2021 14:46 # manutd-20champ
    это будет не сильной катастрофой.

    (ответить)

  6. mcferson 12.03.2021 14:15 # mcferson
    Я по-прежнему думаю, что они справятся.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84611/?c=1

    Под каким ником на фапле сидит? Такой же сектант

    (ответить)

  7. ganinilyha 12.03.2021 14:08 # ganinilyha
    Лучше уж Эвертон

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: