Риисе: "Будет катастрофой, если "Ливерпуль" не попадет в Лигу Чемпионов"

Бывший защитник "Ливерпуля" Йон Арне Риисе заявил, что непопадание команды Юргена Клоппа в Лигу Чемпионов на будущий сезон стало бы "катастрофой".

Со сменой календарного года результаты "Ливерпуля" в Премьер-Лиге резко пошли на спад. "Красные" рухнули с вершины на восьмую позицию, попутно потерпев шесть домашних поражений подряд.



Риисе чувствует, что сейчас для морально истощенного "Ливерпуля" нет ничего важнее, чем попадание в топ-4, однако с каждой осечкой эта задача усложняется.



"Сейчас главная цель — место в зоне Лиги Чемпионов. Им нужно попасть туда, потому что это так важно, и если они этого не сделают, это будет катастрофа".



"Такое впечатление, что игроки страдают от психологической усталости больше, чем они думают. После таких поражений кажется, что они стараются изо всех сил, но это все равно не работает".



"Поэтому игроки так подавлены в данный момент. Эта команда выиграла лигу в прошлом году и показывала, возможно, лучший футбол в Европе, и если теперь они не попадут в Лигу Чемпионов, это будет катастрофа для клуба".



"Я по-прежнему думаю, что они справятся. Но с такой игрой, как сейчас сделать это будет сложно", — сообщил Риисе Daily Mirror.