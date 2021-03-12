Скоулз считает, что МЮ должен вернуть Далота

Диогу Далот Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" обязаны вернуть крайнего защитника Диогу Далота на следующий сезон.

Этот сезон Далот проводит в "Милане" на правах аренды из "Юнайтед", накануне вечером сыграв против "красных дьяволов" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Скоулз остался под впечатлением от игры Диогу и считает, что из 21-летнего португальца получился бы хороший дублер для Аарона Ван-Биссаки.

"Он сделал правильный шаг и сейчас проводит матчи за большой клуб. Это сослужит ему хорошую службу".

"Сегодня вечером он игра на непривычной позиции, на левом фланге, но даже здесь его передачи с левой ноги были блестящими. А в плане обороны он делал все, что требуется".

"Что будет дальше? Думаю, он вернется в конце сезона. Предсезонный период будет важен для него. Он должен хорошо себя проявить в предсезонных матчах и чуть подвергнуть Ван-Биссаку давлению".

"Он отличается от Ван-Биссаки. Мы знаем, что Ван-Биссака отлично обороняется. А Далот, думаю, лучше атакует. Это зависит от тренера и того, что он хочет", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.


Метки Далот, Манчестер Юнайтед, Милан, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 12.03.2021 13:45 # liverbro
    Он захочет основы, Сульшер ему этого не даст.нет смысла

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  2. scholes18 12.03.2021 13:42 # scholes18
    смысл ему быть "дублером"?

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