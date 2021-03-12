Скоулз считает, что МЮ должен вернуть Далота

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" обязаны вернуть крайнего защитника Диогу Далота на следующий сезон.

Этот сезон Далот проводит в "Милане" на правах аренды из "Юнайтед", накануне вечером сыграв против "красных дьяволов" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.



Скоулз остался под впечатлением от игры Диогу и считает, что из 21-летнего португальца получился бы хороший дублер для Аарона Ван-Биссаки.



"Он сделал правильный шаг и сейчас проводит матчи за большой клуб. Это сослужит ему хорошую службу".



"Сегодня вечером он игра на непривычной позиции, на левом фланге, но даже здесь его передачи с левой ноги были блестящими. А в плане обороны он делал все, что требуется".



"Что будет дальше? Думаю, он вернется в конце сезона. Предсезонный период будет важен для него. Он должен хорошо себя проявить в предсезонных матчах и чуть подвергнуть Ван-Биссаку давлению".



"Он отличается от Ван-Биссаки. Мы знаем, что Ван-Биссака отлично обороняется. А Далот, думаю, лучше атакует. Это зависит от тренера и того, что он хочет", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.