Скоулз сомневается, что Хендерсон утвердится первым номером МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Дин Хендерсон рискует упустить свой шанс утвердиться основным голкипером "красных дьяволов".

Напомним, Хендерсон получил возможность сыграть несколько матчей подряд за "Юнайтед" благодаря отъезду Давида Де Хеа в Испанию.



Однако накануне Дин пропустил гол в компенсированное время от "Милана" (1:1), не успев толком среагировать на прямой удар Симона Кьяера головой. Скоулз опасается, что эта ошибка может дорого стоить 24-летнему англичанину.



"Он должен был отражать этот удар. Думаю, нужно было сыграть проще, не пытаясь усложнять. Прежде всего не позволь мячу оказаться в воротах. Он несомненно должен был отражать этот удар, и он знает это".



"Это случилось в его втором или третьем матче после отъезда Де Хеа. Слишком рано. Он должен отреагировать на это".



"Он получил замечательную возможность сыграть четыре-пять недель подряд и убедить своего тренера отказаться от Де Хеа, но теперь он оставил дверь открытой для Давида", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.