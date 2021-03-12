Скоулз сомневается, что Хендерсон утвердится первым номером МЮ

Дин Хендерсон Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Дин Хендерсон рискует упустить свой шанс утвердиться основным голкипером "красных дьяволов".

Напомним, Хендерсон получил возможность сыграть несколько матчей подряд за "Юнайтед" благодаря отъезду Давида Де Хеа в Испанию.

Однако накануне Дин пропустил гол в компенсированное время от "Милана" (1:1), не успев толком среагировать на прямой удар Симона Кьяера головой. Скоулз опасается, что эта ошибка может дорого стоить 24-летнему англичанину.

"Он должен был отражать этот удар. Думаю, нужно было сыграть проще, не пытаясь усложнять. Прежде всего не позволь мячу оказаться в воротах. Он несомненно должен был отражать этот удар, и он знает это".

"Это случилось в его втором или третьем матче после отъезда Де Хеа. Слишком рано. Он должен отреагировать на это".

"Он получил замечательную возможность сыграть четыре-пять недель подряд и убедить своего тренера отказаться от Де Хеа, но теперь он оставил дверь открытой для Давида", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 11:00

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  1. manutd-20champ 12.03.2021 12:24 # manutd-20champ
    де хея ещё похлеще пропускал. ниче всэ будэ добрэ.

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  2. mancunia-planet 12.03.2021 11:20 # mancunia-planet
    Всё таки удар непростой был, такие все киперы пускают. Выводы пока рано делать.

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