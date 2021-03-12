Аврам Глэйзер продает акции МЮ на 100 млн. долларов

"Манчестер Юнайтед" объявил, что совладелец клуба Аврам Глэйзер продает пять миллионов своих акций.

Продажа указанного пакета акций принесет сопрезиденту "Юнайтед" около 100 миллионов долларов (71.5 млн. фунтов), если учитывать текущую стоимость ценной бумаги с тикером MANU на фондовой бирже Нью-Йорка.



Ни сам Аврам, ни кто-либо из его семьи не планирует продавать больше акций — Глэйзеры по-прежнему преданы клубу с "Олд Траффорд" и никуда не денутся, сообщает The Times.



Отметим, что указанная сумма целиком пойдет в карман Аврама — одного из пяти детей Малкома Глэйзера, который приобрел "красных дьяволов" на заемные 790 млн. фунтов в 2005 году.



В результате сделки доля Глэйзеров в "Юнайтед" снизится с 78 до 74.9 процентов.