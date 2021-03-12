Артета требует от "Арсенала" прекратить совершать результативные ошибки

Наставник "Арсенала" Микель Артета потребовал от своей команды прекратить совершать ошибки при выходе из обороны через пас.

В четверг вечером "Арсенал" одержал победу 1:3 над "Олимпиакосом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Почти все свои моменты греческая команда создала после ошибок "канониров".



Именно таким образом "Олимпиакос" и забил свой единственный гол: Дани Себальос потерял мяч вблизи штрафной площади, а чуть вышедший из своих ворот Бернд Лено не справился с дальним ударом.



Подобное происходит с "Арсеналом" далеко не в первый раз — только в 2021 году "канониры" пропустили семь голов после собственных ошибок, и Артета этим недоволен.



"Естественно, мы должны прекратить совершать ошибки, которые оборачиваются пропущенными голами, потому что на этом уровне это неприемлемо".



"Дело не в концентрации — ты просто должен понимать, когда можно выходить из обороны через пас, а когда нельзя".



"Дело не в нашей расстановке и не в принятии решений, а в понимании, когда ты можешь играть в мяч. В этом вся разница".



"Это не значит, что мы должны перестать играть таким образом, потому что мы получаем большую выгоду от этого. Но важно понимать, когда и как это нужно делать", — сообщил Артета BT Sport.