Магуайр: "Моему промаху нет оправданий"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр раскритиковал себя за чудовищный промах в матче Лиги Европы с "Миланом".

Еще в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Милана" Магуайр имел прекрасную возможность открыть счет, подкараулив ошибку голкипера Джанлуиджи Доннаруммы при угловом. Оказавшись на дальней штанге, Харри мог просто заносить мяч в ворота, но вместо этого неуклюже пробил в стойку.



Позволив "россонери" уйти от поражения в компенсированное время (1:1), Магуайр посетовал на свой промах, объяснив, что ему не хватило расторопности и гибкости.



"Я не знаю, как мяч не оказался в воротах. Я должен был забивать, я должен был лучше приложиться по мячу. Я тянулся и пытался быстро среагировать, но я должен был найти способ отправить мяч в сетку. Моему промаху нет оправданий".



"Я имел большой шанс, также Дэн (Джеймс) имел большой шанс во втором тайме. "Милан" довольно неплохо играл, но у них не было таких моментов. При счете 1:0 мы были в отличном положении, но стандартное положение нас вновь подвело", — сообщил Магуайр MUTV.



