Магуайр: "Моему промаху нет оправданий"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр раскритиковал себя за чудовищный промах в матче Лиги Европы с "Миланом".

Еще в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Милана" Магуайр имел прекрасную возможность открыть счет, подкараулив ошибку голкипера Джанлуиджи Доннаруммы при угловом. Оказавшись на дальней штанге, Харри мог просто заносить мяч в ворота, но вместо этого неуклюже пробил в стойку.

Позволив "россонери" уйти от поражения в компенсированное время (1:1), Магуайр посетовал на свой промах, объяснив, что ему не хватило расторопности и гибкости.

"Я не знаю, как мяч не оказался в воротах. Я должен был забивать, я должен был лучше приложиться по мячу. Я тянулся и пытался быстро среагировать, но я должен был найти способ отправить мяч в сетку. Моему промаху нет оправданий".

"Я имел большой шанс, также Дэн (Джеймс) имел большой шанс во втором тайме. "Милан" довольно неплохо играл, но у них не было таких моментов. При счете 1:0 мы были в отличном положении, но стандартное положение нас вновь подвело", — сообщил Магуайр MUTV.


Метки Лига Европы, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Милан

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 08:00

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  1. ben-arfa 12.03.2021 08:11 # ben-arfa
    Да бывает, не надо так драматизировать. Там же еще вратарь внес изменения в траекторию за доли секунды до удара

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