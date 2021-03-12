Моуриньо уверен, что Кейн сыграет против "Арсенала", несмотря на ушиб колена

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что нападающий Харри Кейн будет готов к дерби с "Арсеналом" в воскресенье, несмотря на травму колена.

В четверг вечером против загребского "Динамо" в Лиге Европы Кейн забил свой 25-й и 26-й голы в этом сезоне, благодаря чему "шпоры" победили со счетом 2:0.



И хотя концовку матча Харри досматривал, сидя на трибуне с большим пакетом льда на правом колене, которое он сильно ушиб, Моуриньо спокоен за здоровье своего бомбардира.



"Я не верю, что там есть что-либо серьезное. В воскресенье будет матч, в котором каждый хочет принять участие, и такого рода мелочи не станут помехой. Я не чувствую, что у нас есть повод для беспокойства. Убежден, он будет в порядке", — сообщил Моуриньо BT Sport.