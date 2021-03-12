"Камбэк" Люка Шоу: заткнуть Моуриньо, отблагодарить Сульшера

У Люка Шоу было много взлетов и падений в его карьере на "Олд Траффорд", но сейчас левый защитник "Манчестер Юнайтед" по праву считается одним из лучших, если не лучшим, в Премьер-Лиге на своей позиции. В этом есть заслуга как поверившего в него Оле Гуннара Сульшера, так и часто высмеивавшего англичанина публично Жозе Моуриньо.

Шоу сыграл важную роль в недавнем дерби Манчестера, когда "Юнайтед" прервал 21-матчевую победную серию "Сити" и немного потешил самолюбие своих болельщиков, продемонстрировав, что разрыв между "горожанами" и "красными дьяволами" по игре не настолько велик, как об этом говорит турнирная таблица.



Шоу пришел в "Юнайтед" в 2014 году из "Саутгемптона" и с тех пор боролся с травмами и перепадами игровой формы. Один из самых черных дней для Люка в футболке МЮ — матч с ПСВ в Лиге Чемпионов в 2015 году. Столкновение с Эктором Морено привело к тому, что у Шоу диагностировали двойной перелом правой ноги, из-за чего он не только не играл почти год, но и едва не остался инвалидом.



Позже Шоу рассказал, что почти потерял ногу: "Я действительно был близок к тому, чтобы потерять ногу, но я не знал об этом до тех пор, пока шесть месяцев спустя мне об этом не сказал врач. Когда случилась травма, они думали, что меня нужно доставить в Манчестер, а уже там делать операцию. Но если бы я полетел обратно, я, вероятно, потерял бы ногу из-за тромбов. У меня сейчас два шрама с одной стороны ноги — именно там были тромбы, которые удалось удалить. Я узнал об этом спустя полгода".



Когда Шоу вернулся в строй в 2016 году, Жозе Моуриньо сменил Луи Ван Галя на посту главного тренера, и с тех пор левый защитник столкнулся с жесткой "любовью" к нему со стороны португальца. Моуриньо неоднократно критиковал Шоу перед газетами и телевидением, а самое яркое его высказывание на публике случилось после матча с "Эвертоном": "У него был хороший матч, но это было его тело с моим мозгом. Он был постоянно передо мной, и я принимал каждое решение за него".



В февральском интервью BBC Sport Шоу сказал: "Это было сложно, потому что я не мог ничего сказать. Меня поддерживало много людей, и я благодарен им за поддержку, но тогда мне просто нужно было опустить голову и молчать. Люди говорили обо мне негативные вещи, но я просто оглядываюсь на это как на полученный опыт и нечто, что улучшило меня — не только на футбольном поле".



Также Шоу часто высмеивали, называя "толстым", но он не обращает на это внимания: "Конечно, люди могут сказать, что я толстый, но я хорошо знаю свое тело. Я всегда выгляжу крупнее, потому что у меня такое телосложение — как у Уэйна Руни. Думаю, нужно просто принять это. Всегда будет негативная критика и позитивная реакция болельщиков — и то и другое делает вас сильнее".



То, что Шоу действительно стал сильнее, стало понятно в августе 2019 года, накануне первого полноценного сезона Оле Гуннара Сульшера в качестве менеджера МЮ. Тогда норвежец явился на пресс-конференцию по ходу предсезонного периода вместе с Люком, получившим приз Игроку Года в "Юнайтед" тремя месяцами ранее.



Когда дали слово левому защитнику, он пояснил, что предыдущая кампания был настолько неудачной (шестое место, 32 очка отставания от чемпиона, отсутствие трофеев), что выделять лучшего игрока нет смысла. "С личной точки зрения, это был лучший сезон для меня в "Юнайтед", но я уверен, что могу играть еще лучше. Но я не чувствую, что кто-то заслужил звание Игрока Года по итогам проведенного сезона. Мне еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучше — потому что прошлый сезон был нелепым".



Бруну Фернандеш, вероятно, получит эту награду по итогам нынешнего сезона, и вряд ли кто-то будет спорить, что это незаслуженно, но Шоу окажет ему достойную конкуренцию. Даже Фернандеш, несмотря на все свои голы и ассисты, нестабилен, в отличие от Люка, который является образцом последовательности и устойчиво хорошей формы. Более того — складывается впечатление, что с каждой неделей Шоу делает еще один шаг вперед, улучшает свою игру, поднимаясь на новую ступеньку.



Современный фланговый защитник часто может быть ярким в атаке, но менее убедительно защищаться. Или наоборот — умело действовать в обороне, но не лучшим образом выглядеть при подключениях к атакам. Игра Люка Шоу в дерби Манчестера — еще одно напоминание о том, что он умеет сочетать помощь атаке с выполнением своих прямых обязанностей у своих ворот.



Находящийся сейчас в отличной форме Рияд Махрез обнаружил, что Люк Шоу читает все его маневры и не дает ничего сделать у ворот "Юнайтед". После дерби популярной была "гифка", на которой левый защитник МЮ опустошает свои карманы и находит в них не только телефон и ключи от машины, но и алжирского вингера.



Круг полномочий Люка Шоу в "Юнайтед" необычайно широк — можно вспомнить как он принял на грудь мяч, вынесенный Дином Хендерсоном и одним быстрым движением пронесся мимо Жоау Канселу, прежде чем обыграться с Маркусом Рэшфордом и забить второй гол МЮ в ворота "Сити".



Имя Канселу здесь имеет особое значение. Пеп Гвардиола заслужил множество лестных слов от журналистов и экспертов за новаторское использование португальского защитника, но Шоу оставил того в тени на "Этихад", и важно признать также ту роль, который сыграл в эволюции Люка Оле Гуннар Сульшер. В английской прессе принято с придыханием говорить о тактических решениях Гвардиолы, но Сульшер в данной ситуации также заслуживает наивысших похвал за ту работу, что он провел с Шоу.



Развитие Шоу — одна из главных составляющих нынешнего успеха Сульшера в "Юнайтед". Этого бы не случилось без непоколебимой веры в себя и трудолюбия Люка, но тут есть за что поблагодарить норвежца. При Сульшере произошло несколько важных вещей, изменивших ту довольно мрачную атмосферу, которую оставил после себя Моуриньо. И на примере Шоу мы видим, что норвежец действительно смог поменять к лучшему не только настроение в раздевалке, но и условия для прогресса игроков.



Во-первых, Сульшер регулярно поощрял забеги Шоу с мячом к штрафной площадке соперника, так как Люк переносит мяч с большой силой и балансом, когда решается на рывок по каналу инсайда. Во-вторых, значительно улучшилось качество его кроссов — после стандартных положений и с открытой игры. И это оружие стало жизненно важным для "Юнайтед" при Сульшере. И наконец, что не менее важно — Шоу почувствовал любовь менеджера, который нашел время, чтобы познакомиться не только с игроком Люком Шоу, но и с Люком Шоу человеком.



И да, Люку Шоу всего лишь 25 лет. Мы иногда забываем об этом, так как Шоу появился в Премьер-Лиге в юном возрасте и сразу же стал безоговорочным игроком основы "Саутгемптона". Его возраст указывает на то, что сейчас он как раз выходит на пик своих физических возможностей, а это — хорошее предзнаменование для "Юнайтед" и сборной Англии.



Шоу не играет в футболке "трех львов" уже два с половиной года, но, если он сохранит нынешнюю форму, нет никаких сомнений в том, что он вернется и получит место в команде на Евро-2020. Только Джону Стоунсу из "Сити" удалось совершить столь же впечатляющий камбэк своей карьеры в последнее время в Премьер-Лиге.



Вернемся к сезону 2018/19, по итогам которого Шоу был признан Игроком Года в "Юнайтед". МЮ завершил тот чемпионат ужасной по качеству игры ничьей с вылетевшим "Хаддерсфилдом" — 1:1. То было очень плохое выступление, а позже в социальных сетях были распространены кадры, на которых Люк шоу брел с поля с выражением лица, которое ясно дает понять — почему он так сдержанно получил свою награду.



Но того Люка Шоу больше нет — на его месте в "Юнайтед" сейчас играет один из лучших левых защитников Европы. Вера в себя, немного критики от Моуриньо и позитива от Сульшера сделали Шоу тем, кем он и должен быть с его невероятным талантом.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru