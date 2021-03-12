"Тоттенхэм" победил "Динамо" благодаря дублю Кейна

"Тоттенхэм" уверенно выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы, одолев загребское "Динамо" со счетом 2:0 благодаря дублю Харри Кейна.

Хорватская команда сразу же окопалась возле свои ворот и сосредоточилась на разрушении атак "шпор", ничем не отвечая.



Хозяевам пришлось быть терпеливыми, однако на 25-й минуте им посчастливилось открыть счет. Эрик Ламела взял игру на себя, дошел до 11-метровой отметки и нанес крученый удар — штанга! Однако мяч отскочил прямо к Харри Кейну, который поразил пустые ворота — 1:0.



Далее "Тоттенхэм" принялся искать второй гол, но своего достиг только на 70-й минуте. Кейн завладел мячом в штрафной после неудачной попытки защитника прервать прострел, на рывке ушел от этого защитника и пробил по воротам — 2:0.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия) — 2:0 (0:0)



Голы: Кейн 25, 70.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Ндомбеле (Хейбьерг 72), Алли (Моура 65), Ламела (Бэйл 64), Сон (Бергвейн 65), Кейн (Винисиус 84).