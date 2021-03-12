"Арсенал" приблизился к четвертьфиналу Лиги Европы

"Арсенал" сделал большой шаг по направлению четвертьфинала Лиги Европы, в первом матче 1/8 финала переиграв на выезде "Олимпиакос" со счетом 1:3.

"Канониры" бодро начали матч, создав два голевых момента в первые 10 минут. Однако Мартин Эдегор пробил мимо после прострела Кирана Тирни, а удар головой Пьер-Эмерика Обамеянга был переведен голкипером в штангу.



Поначалу "Арсенал" просто доминировал над соперником, но постепенно "Олимпиакос" отодвинул игру от своих ворот — моменты стали возникать реже.



На 21-й минуте Брума мог наказать лондонскую команду, но ошибкой Эдегора не воспользовался, своим ударом не доставив проблем Бернду Лено.



Тем не менее, "канониры" по-прежнему был лучше и на 34-й минуте закономерно открыли счет. Эдегор нанес пушечный дальний удар с левой ноги, а голкипер просто не успел поднять руки — 0:1.



Остаток тайма был отмечен грубейшим ляпом Давида Луиса, который просто подарил мяч в своей штрафной Гиоргосу Масурасу, а тот поспешил пробить и не попал по воротам.



Почти все моменты у хозяев возникали после ошибок их соперника. Так было и на 58-й минуте, когда Дани Себальос потерял мяч возле своей штрафной, а Юссеф Эль-Араби незамедлительно пробил, воспользовавшись тем, что Лено чуть вышел из своих ворот — 1:1.



Вскоре Эль-Араби уже мог вывести "Олимпиакос" вперед, но из выгодной позиции промахнулся мимо угла ворот.



Ничья не устраивали гостей, поэтому они были активны в концовке матча, и это давление принесло плоды. На 79-й минуте Виллиан выполнил навес с правого фланга, а Габриэль высоко выпрыгнул и головой отправил мяч по дуге в ворота — 1:2.



Пока хозяева приходили в себя, "Арсенал" забил еще один гол. Это едва вышедший на замену Мохамед Эльнени классно пробил с дистанции — 1:3.



"Арсенал" явно имел зуб на "Олимпиакос" после прошлого сезона. И хотя результативная ошибка Дани Себальоса внесла некоторую сумятицу в игру, "канониры" убедительно доказали свое превосходство над соперником.



"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия) — 1:3 (0:0)



Голы: Эль-Араби 58 — Эдегор 34, Габриэль 79, Эльнени 85.



"Арсенал": Лено, Беллерин, Луис, Габриэль, Тирни, Виллиан (Эльнени 82), Партей (Себальос 55), Джака, Эдегор (Смит-Роу 82), Обамеянг (Лакасетт 88), Сака (Пепе 82).