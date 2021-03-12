"Арсенал" приблизился к четвертьфиналу Лиги Европы

Мохамед Эльнени "Арсенал" сделал большой шаг по направлению четвертьфинала Лиги Европы, в первом матче 1/8 финала переиграв на выезде "Олимпиакос" со счетом 1:3.

"Канониры" бодро начали матч, создав два голевых момента в первые 10 минут. Однако Мартин Эдегор пробил мимо после прострела Кирана Тирни, а удар головой Пьер-Эмерика Обамеянга был переведен голкипером в штангу.

Поначалу "Арсенал" просто доминировал над соперником, но постепенно "Олимпиакос" отодвинул игру от своих ворот — моменты стали возникать реже.

На 21-й минуте Брума мог наказать лондонскую команду, но ошибкой Эдегора не воспользовался, своим ударом не доставив проблем Бернду Лено.

Тем не менее, "канониры" по-прежнему был лучше и на 34-й минуте закономерно открыли счет. Эдегор нанес пушечный дальний удар с левой ноги, а голкипер просто не успел поднять руки — 0:1.

Остаток тайма был отмечен грубейшим ляпом Давида Луиса, который просто подарил мяч в своей штрафной Гиоргосу Масурасу, а тот поспешил пробить и не попал по воротам.

Почти все моменты у хозяев возникали после ошибок их соперника. Так было и на 58-й минуте, когда Дани Себальос потерял мяч возле своей штрафной, а Юссеф Эль-Араби незамедлительно пробил, воспользовавшись тем, что Лено чуть вышел из своих ворот — 1:1.

Вскоре Эль-Араби уже мог вывести "Олимпиакос" вперед, но из выгодной позиции промахнулся мимо угла ворот.

Ничья не устраивали гостей, поэтому они были активны в концовке матча, и это давление принесло плоды. На 79-й минуте Виллиан выполнил навес с правого фланга, а Габриэль высоко выпрыгнул и головой отправил мяч по дуге в ворота — 1:2.

Пока хозяева приходили в себя, "Арсенал" забил еще один гол. Это едва вышедший на замену Мохамед Эльнени классно пробил с дистанции — 1:3.

"Арсенал" явно имел зуб на "Олимпиакос" после прошлого сезона. И хотя результативная ошибка Дани Себальоса внесла некоторую сумятицу в игру, "канониры" убедительно доказали свое превосходство над соперником.

"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия) — 1:3 (0:0)

Голы: Эль-Араби 58 — Эдегор 34, Габриэль 79, Эльнени 85.

"Арсенал": Лено, Беллерин, Луис, Габриэль, Тирни, Виллиан (Эльнени 82), Партей (Себальос 55), Джака, Эдегор (Смит-Роу 82), Обамеянг (Лакасетт 88), Сака (Пепе 82).


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 00:55

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  1. hunter022 12.03.2021 01:33 # hunter022
    Виллиан набирает обороты асист в четвертом матче подряд

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  2. vladi 12.03.2021 01:11 # vladi
    Блять, как так можно.

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  3. reams 12.03.2021 01:08 # reams
    мдааа

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  4. brown-ale 12.03.2021 01:06 # brown-ale
    Себальос второй раунд подряд слить Арсенал пытается.

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  5. hunter022 12.03.2021 01:04 # hunter022
    Дани отправить в Мадрид досрочно

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  6. kukuruzzo 12.03.2021 01:01 # kukuruzzo
    едем дальше

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  7. arsenalekc 12.03.2021 01:00 # arsenalekc
    Смотрим дальше

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  8. eminem97gunner 12.03.2021 00:59 # eminem97gunner
    гегемоны европы

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  9. hammersmith 12.03.2021 00:58 # hammersmith
    триумф геев

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