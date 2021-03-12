Де Лает рассказал, что Варди пьет пиво и ест пиццу перед матчами
Бывший защитник "Лестера" Ричи Де Лает вспомнил, как нападающий Джейми Варди пил пиво и ел пиццу перед матчами во время чемпионского для "лис" сезона 2015/16.
В 2016 году "Лестер" совершенно сенсационным образом выиграл Премьер-Лигу, и Варди сделал огромный вклад в этот успех. Джейми наколотил 24 гола, по ходу сезона забивая в 11 матчах подряд.
Как признается Де Лает, у них с Варди был свой ритуал перед матчами. Но если Ричи ограничивал себя, то Джейми употреблял пенный напиток пинтами.
"В 2016 году он покорил рекорд Рууда Ван Нистелроя, забивая в 11 матчах подряд".
"Накануне того 11-го матча мы сидели в номере нашего отеля. У нас был свой ритуал: мы отправляли водителя автобуса купить нам бутылочку портера, которую мы прятали в своем номере".
"Я налил себе небольшой стакан — с остальным быстро разделался Варди. На следующий день он покорил рекорд. Воистину классный парень".
"Будучи профессиональным футболистом, ты знаешь, когда можешь позволить себе выпить, а когда — нет".
"Но Джейми был исключением... Он мог выпить несколько пинт пива и съесть пиццу накануне матча, но все равно был в порядке", — сообщил Де Лает Sportwereld.
12.03.2021 00:05
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