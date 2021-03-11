МЮ упустил победу против "Милана" в компенсированное время
Дебютного гола Амада Диалло за клуб "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно для победы над "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:1.
Относительно дерби Манчестера в стартовый состав "красных дьяволов" влились Эрик Байи, Алекс Теллес, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд.
Матч на "Олд Траффорд" начался с незасчитанного гола гостей. Уже на пятой минуте Рафаэл Леау ускользнул от защитников и реализовал выход один на один, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.
Спустя три минуты "Юнайтед" ответил ударом Антони Мартиаля с линии штрафной — голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарумма выловил мяч из под перекладины.
Прошло еще несколько минут, и Франк Кесси, получив мяч из аута на линии штрафной и немного его подработав, неотразимо пробил с подъема, однако вмешалась система VAR, отменив и этот гол "Милана".
Как ни странно, гости и дальше смотрелись лучше. "Дьяволы" выглядели заторможенными и вялыми, атакующая игра у них не клеилась.
Тем не менее, на 38-й минуте "Юнайтед" вполне мог открыть счет. Доннарумма ошибся на выходе при подаче углового, и Харри Магуайр мог просто заносить мяч в ворота, но непостижимым образом попал в штангу.
В перерыве Оле Гуннар Сульшер заменил Мартиаля и выпустил Амада Диалло, который сразу же себя проявил. Бруну Фернандеш сделал заброс верхом из глубины поля в центр штрафной, откуда 18-летний ивуариец затылком отправил мяч под перекладину — 1:0.
Поведя в счете, "Юнайтед" сосредоточился на сдерживании соперника и делал это довольно уверенно. Опасные моменты почти не возникали, Дин Хендерсон лишь выполнял рутинную работу.
На 72-й минуте Даниэль Джеймс мог удвоить счет, однако не воспользовался прострелом Гринвуда вдоль ворот, направив мяч мимо.
Казалось, матч так и закончится минимальной победой "дьяволов", однако уже в компенсированное время "Милан" ответил не менее неожиданным голом. Это Симон Кьер откликнулся на подачу от угла поля — 1:1.
"Милан" был очень хорош в первом тайме, забив два гола, которые не были засчитаны, а вскоре после перерыва пропустил и дальше не создавал особых проблем "Юнайтед". Однако в компенсированное время игра еще раз приняла неожиданный оборот, и теперь "дьяволы" обязаны забивать на "Сан-Сиро" через неделю.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия) — 1:1 (0:0)
Голы: Диалло 50 — Кьяер 90.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака (Уильямс 74), Байи, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Матич, Джеймс (Шоу 74), Фернандеш (Фред 74), Мартиаль (Диалло 50), Гринвуд.
"Милан": Доннарумма, Калабрия (Калулу 74), Кьяер, Томори, Далот, Крунич, Мейте, Кесси, Салемакерс (Кастильехо 69), Леау, Диас (Тонали 69).
Предупреждения: Мактоминей — Салемакерс.
11.03.2021 22:50
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Последние комментарии:
вот долбоебы)))
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Луиз почти...
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ПИДОРЫ ТОПАРИ!!!
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Эдэгор гол
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Не ,ну ведь победили сити ,поверили в себя красное скамьё )) обрыганы
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будто щелсей какой-то eбут, слишком легко пока, сча пропустит Арс
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Вывеска уровня ЛЧ, игра уровня РПЛ. Сульшер, видимо никогда не научится играть против закрытых команд.
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на самом деле ле должен брать англ клуб, по силе.
ну нету равных соперников...ну милан...ну вильяреал(эмери?)
реально фришная ле для англов
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Хочу сказать как авторитет, в 2000 Милан и МЮ были совершенно другими, сейчас это сродне середины таблица чемпионата Кувейта, Так что вот так сосунки!
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Говноигра дает говнорезультат, так что все честно. Милан смотрелся интреснее.
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спокойно
в следующий раз не только отменят пару банок но нарисуют пенку и красную милану
за все уплочено
(ответить)
КАК ОБЫЧНО!!!!!ДОЛБОЁБЫ !!!!!!!
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Схема 4-3-3-3 сработала
в который раз
Сульшер топ
(ответить)
вы все еще верите в сульшера и то, что с этим "тренером" мю когда-то сможет выиграть хоть какой-то трофей?
вухахаха, харкаю таким клоунам аккурат в личико
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Ферги тайм но не для мачестера! :)
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Сосайтед
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