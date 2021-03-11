МЮ упустил победу против "Милана" в компенсированное время

Амад Диалло Дебютного гола Амада Диалло за клуб "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно для победы над "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:1.

Относительно дерби Манчестера в стартовый состав "красных дьяволов" влились Эрик Байи, Алекс Теллес, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд.

Матч на "Олд Траффорд" начался с незасчитанного гола гостей. Уже на пятой минуте Рафаэл Леау ускользнул от защитников и реализовал выход один на один, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.

Спустя три минуты "Юнайтед" ответил ударом Антони Мартиаля с линии штрафной — голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарумма выловил мяч из под перекладины.

Прошло еще несколько минут, и Франк Кесси, получив мяч из аута на линии штрафной и немного его подработав, неотразимо пробил с подъема, однако вмешалась система VAR, отменив и этот гол "Милана".

Как ни странно, гости и дальше смотрелись лучше. "Дьяволы" выглядели заторможенными и вялыми, атакующая игра у них не клеилась.

Тем не менее, на 38-й минуте "Юнайтед" вполне мог открыть счет. Доннарумма ошибся на выходе при подаче углового, и Харри Магуайр мог просто заносить мяч в ворота, но непостижимым образом попал в штангу.

В перерыве Оле Гуннар Сульшер заменил Мартиаля и выпустил Амада Диалло, который сразу же себя проявил. Бруну Фернандеш сделал заброс верхом из глубины поля в центр штрафной, откуда 18-летний ивуариец затылком отправил мяч под перекладину — 1:0.

Поведя в счете, "Юнайтед" сосредоточился на сдерживании соперника и делал это довольно уверенно. Опасные моменты почти не возникали, Дин Хендерсон лишь выполнял рутинную работу.

На 72-й минуте Даниэль Джеймс мог удвоить счет, однако не воспользовался прострелом Гринвуда вдоль ворот, направив мяч мимо.

Казалось, матч так и закончится минимальной победой "дьяволов", однако уже в компенсированное время "Милан" ответил не менее неожиданным голом. Это Симон Кьер откликнулся на подачу от угла поля — 1:1.

"Милан" был очень хорош в первом тайме, забив два гола, которые не были засчитаны, а вскоре после перерыва пропустил и дальше не создавал особых проблем "Юнайтед". Однако в компенсированное время игра еще раз приняла неожиданный оборот, и теперь "дьяволы" обязаны забивать на "Сан-Сиро" через неделю.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия) — 1:1 (0:0)

Голы: Диалло 50 — Кьяер 90.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака (Уильямс 74), Байи, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Матич, Джеймс (Шоу 74), Фернандеш (Фред 74), Мартиаль (Диалло 50), Гринвуд.

"Милан": Доннарумма, Калабрия (Калулу 74), Кьяер, Томори, Далот, Крунич, Мейте, Кесси, Салемакерс (Кастильехо 69), Леау, Диас (Тонали 69).

Предупреждения: Мактоминей — Салемакерс.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Милан, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2021 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1673

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 12.03.2021 00:16 # kukuruzzo
    вот долбоебы)))

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  2. unclearness 11.03.2021 23:41 # unclearness
    Луиз почти...

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  3. kukuruzzo 11.03.2021 23:35 # kukuruzzo
    ПИДОРЫ ТОПАРИ!!!

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  4. hunter022 11.03.2021 23:35 # hunter022
    Эдэгор гол

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  5. ytka78 11.03.2021 23:11 # ytka78
    Не ,ну ведь победили сити ,поверили в себя красное скамьё )) обрыганы

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  6. reams 11.03.2021 23:09 # reams
    будто щелсей какой-то eбут, слишком легко пока, сча пропустит Арс

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  7. dexter 11.03.2021 23:02 # dexter
    Вывеска уровня ЛЧ, игра уровня РПЛ. Сульшер, видимо никогда не научится играть против закрытых команд.

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  8. thegodfather 11.03.2021 23:01 # thegodfather
    на самом деле ле должен брать англ клуб, по силе.
    ну нету равных соперников...ну милан...ну вильяреал(эмери?)
    реально фришная ле для англов

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  9. serg34 11.03.2021 22:57 # serg34
    Хочу сказать как авторитет, в 2000 Милан и МЮ были совершенно другими, сейчас это сродне середины таблица чемпионата Кувейта, Так что вот так сосунки!

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  10. imf-tau 11.03.2021 22:57 # imf-tau
    Говноигра дает говнорезультат, так что все честно. Милан смотрелся интреснее.

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  11. superperez101 11.03.2021 22:56 # superperez101
    спокойно
    в следующий раз не только отменят пару банок но нарисуют пенку и красную милану
    за все уплочено

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  12. fredik 11.03.2021 22:56 # fredik
    КАК ОБЫЧНО!!!!!ДОЛБОЁБЫ !!!!!!!

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  13. lfcynwa 11.03.2021 22:54 # lfcynwa
    Схема 4-3-3-3 сработала

    в который раз

    Сульшер топ

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  14. thegodfather 11.03.2021 22:53 # thegodfather
    вы все еще верите в сульшера и то, что с этим "тренером" мю когда-то сможет выиграть хоть какой-то трофей?
    вухахаха, харкаю таким клоунам аккурат в личико

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  15. chelsiukpro 11.03.2021 22:52 # chelsiukpro
    Ферги тайм но не для мачестера! :)

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  16. van-dijk 11.03.2021 22:52 # van-dijk
    Сосайтед

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