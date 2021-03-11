МЮ упустил победу против "Милана" в компенсированное время

Дебютного гола Амада Диалло за клуб "Манчестер Юнайтед" оказалось недостаточно для победы над "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:1.

Относительно дерби Манчестера в стартовый состав "красных дьяволов" влились Эрик Байи, Алекс Теллес, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд.



Матч на "Олд Траффорд" начался с незасчитанного гола гостей. Уже на пятой минуте Рафаэл Леау ускользнул от защитников и реализовал выход один на один, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.



Спустя три минуты "Юнайтед" ответил ударом Антони Мартиаля с линии штрафной — голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарумма выловил мяч из под перекладины.



Прошло еще несколько минут, и Франк Кесси, получив мяч из аута на линии штрафной и немного его подработав, неотразимо пробил с подъема, однако вмешалась система VAR, отменив и этот гол "Милана".



Как ни странно, гости и дальше смотрелись лучше. "Дьяволы" выглядели заторможенными и вялыми, атакующая игра у них не клеилась.



Тем не менее, на 38-й минуте "Юнайтед" вполне мог открыть счет. Доннарумма ошибся на выходе при подаче углового, и Харри Магуайр мог просто заносить мяч в ворота, но непостижимым образом попал в штангу.



В перерыве Оле Гуннар Сульшер заменил Мартиаля и выпустил Амада Диалло, который сразу же себя проявил. Бруну Фернандеш сделал заброс верхом из глубины поля в центр штрафной, откуда 18-летний ивуариец затылком отправил мяч под перекладину — 1:0.



Поведя в счете, "Юнайтед" сосредоточился на сдерживании соперника и делал это довольно уверенно. Опасные моменты почти не возникали, Дин Хендерсон лишь выполнял рутинную работу.



На 72-й минуте Даниэль Джеймс мог удвоить счет, однако не воспользовался прострелом Гринвуда вдоль ворот, направив мяч мимо.



Казалось, матч так и закончится минимальной победой "дьяволов", однако уже в компенсированное время "Милан" ответил не менее неожиданным голом. Это Симон Кьер откликнулся на подачу от угла поля — 1:1.



"Милан" был очень хорош в первом тайме, забив два гола, которые не были засчитаны, а вскоре после перерыва пропустил и дальше не создавал особых проблем "Юнайтед". Однако в компенсированное время игра еще раз приняла неожиданный оборот, и теперь "дьяволы" обязаны забивать на "Сан-Сиро" через неделю.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия) — 1:1 (0:0)



Голы: Диалло 50 — Кьяер 90.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака (Уильямс 74), Байи, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Матич, Джеймс (Шоу 74), Фернандеш (Фред 74), Мартиаль (Диалло 50), Гринвуд.



"Милан": Доннарумма, Калабрия (Калулу 74), Кьяер, Томори, Далот, Крунич, Мейте, Кесси, Салемакерс (Кастильехо 69), Леау, Диас (Тонали 69).



Предупреждения: Мактоминей — Салемакерс.