Сарри может воссоединиться с Жоржиньо в "Наполи"

Маурицио Сарри может проявить интерес к полузащитнику "Челси" Жоржиньо в случае своего возвращения на тренерский мостик "Наполи".

Сарри сделал себе имя, тренируя "Наполи" с 2015 по 2019 год, затем отправившись в "Челси" и забрав с собой Жоржиньо.



Отъезду Сарри из Неаполя предшествовал затяжной конфликт с президентом итальянского клуба Аурелио Де Лаурентисом, однако сейчас эти двое помирились и могут возобновить сотрудничество.



Агент Жоао Сантос, представляющий интересы Жоржиньо, намекает, что его клиент бы заинтересован снова поработать с Сарри в "Наполи".



"Сарри в "Наполи" и с Жоржиньо — это замечательная идея. У игрока остается два с половиной года по контракту с "Челси", где он получает внушительную замену".



"С футбольной точки зрения это определенно возможно. Нужно посмотреть, что думает Де Лаурентис. Жоржиньо очень любит Неаполь как город, с которым связана важная часть его карьеры".



"Сарри тоже очень важен для него как тренер, который раскрыл его на высочайшем уровне", — цитирует Сантоса Daily Mirror.