Матич открыт к возвращению в "Бенфику"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что он открыт к возвращению в "Бенфику".

Ранее в своей карьере Матич провел два с половиной года в "Бенфике", откуда в январе 2014 вернулся в "Челси".



Контакт Неманьи в "Юнайтед" рассчитан до 2023 года, однако 32-летний серб не является твердым игроком основы на "Олд Траффорд" и подумывает о следующем карьерном шаге.



"Я еще не думаю о завершении своей карьеры, поэтому давайте посмотрим. "Бенфика" остается в моем сердце, поэтому давайте посмотрим, что случится в будущем".



"Если "Бенфика" верит, что мое возвращение возможно, тогда давайте подумаем об этом".



"Прямо сейчас я очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Пока я не планирую уходить, но никогда не знаешь, что случится. Если мне суждено вернуться в Португалию, то я хочу играть только за "Бенфику", — сообщил Матич O Jogo.