Маркос Алонсо упрекнул Лэмпарда
Защитник "Челси" Маркос Алонсо упрекнул бывшего главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда за недостаток шансов проявить себя.
В период с 26 сентября по 31 января Алонсо не сыграл ни минуты за "Челси" — Лэмпард пренебрегал Маркосом, пока не уступил свое место Томасу Тухелю.
Сейчас 30-летний испанец с успехом конкурирует с Беном Чилуэллом и при Тухеле чувствует себя совершенно иначе, нежели при Лэмпарде.
"Конечно, я испытывал разочарование, когда не играл. Я имел не так много шансов. Это был тяжело".
"Но таков футбол. Иногда так бывает. Ты лишь можешь продолжать упорно работать, продолжать тренироваться и быть готовым, когда тебе предоставится шанс".
"Когда я на поле, это проще. Было непросто помогать команде, когда я был вынужден сидеть дома".
"Но я очень рад снова играть и иметь возможность помогать команде. Я хочу делать это еще лучше", — цитирует Алонсо официальный веб-сайт "Челси".
11.03.2021 19:00
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Последние комментарии:
В этом клубе есть хоть 1 игрок, который не будет поливать прежнего тренера???
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дело не в тренере, а в тебе. через некоторое время ты и при Тухеле будешь хуи валять, после чего и он усадит тебя на лавку, и опять будет виноват именно тренер, а не ты
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микуй как всегда сочиняет басни
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