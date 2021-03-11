Маркос Алонсо упрекнул Лэмпарда

Защитник "Челси" Маркос Алонсо упрекнул бывшего главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда за недостаток шансов проявить себя.

В период с 26 сентября по 31 января Алонсо не сыграл ни минуты за "Челси" — Лэмпард пренебрегал Маркосом, пока не уступил свое место Томасу Тухелю.



Сейчас 30-летний испанец с успехом конкурирует с Беном Чилуэллом и при Тухеле чувствует себя совершенно иначе, нежели при Лэмпарде.



"Конечно, я испытывал разочарование, когда не играл. Я имел не так много шансов. Это был тяжело".



"Но таков футбол. Иногда так бывает. Ты лишь можешь продолжать упорно работать, продолжать тренироваться и быть готовым, когда тебе предоставится шанс".



"Когда я на поле, это проще. Было непросто помогать команде, когда я был вынужден сидеть дома".



"Но я очень рад снова играть и иметь возможность помогать команде. Я хочу делать это еще лучше", — цитирует Алонсо официальный веб-сайт "Челси".