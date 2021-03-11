Маркос Алонсо упрекнул Лэмпарда

Маркос Алонсо Защитник "Челси" Маркос Алонсо упрекнул бывшего главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда за недостаток шансов проявить себя.

В период с 26 сентября по 31 января Алонсо не сыграл ни минуты за "Челси" — Лэмпард пренебрегал Маркосом, пока не уступил свое место Томасу Тухелю.

Сейчас 30-летний испанец с успехом конкурирует с Беном Чилуэллом и при Тухеле чувствует себя совершенно иначе, нежели при Лэмпарде.

"Конечно, я испытывал разочарование, когда не играл. Я имел не так много шансов. Это был тяжело".

"Но таков футбол. Иногда так бывает. Ты лишь можешь продолжать упорно работать, продолжать тренироваться и быть готовым, когда тебе предоставится шанс".

"Когда я на поле, это проще. Было непросто помогать команде, когда я был вынужден сидеть дома".

"Но я очень рад снова играть и иметь возможность помогать команде. Я хочу делать это еще лучше", — цитирует Алонсо официальный веб-сайт "Челси".


Метки Алонсо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 376

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 11.03.2021 19:17 # alexander-arnold
    В этом клубе есть хоть 1 игрок, который не будет поливать прежнего тренера???

    (ответить)

  2. monsieurgood 11.03.2021 19:05 # monsieurgood
    дело не в тренере, а в тебе. через некоторое время ты и при Тухеле будешь хуи валять, после чего и он усадит тебя на лавку, и опять будет виноват именно тренер, а не ты

    (ответить)

  3. jabajaba 11.03.2021 19:03 # jabajaba
    микуй как всегда сочиняет басни

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: