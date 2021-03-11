Премьер-Лига опросит клубы насчет VAR

Премьер-Лига проведет опрос среди 20 своих клубов насчет работы системы VAR в этом сезоне.

Напомним, VAR появилась в Премьер-Лиге еще в 2019 году, но до сих пор вызывает массу нареканий у игроков, тренеров, экспертов и болельщиков.



Буквально каждый тур Премьер-Лиги бывает отмечен спорными, если не откровенно ошибочными судейскими решениями, где VAR оказывается бессильна или только мешает.



Как сообщает Sky Sports, боссы Премьер-Лиги не собираются отказываться от системы видеопомощи рефери, а вместо этого хотят отладить ее работу.



Для этого Премьер-Лиге нужна обратная связь от главных действующих лиц. Руководство лиги попросит от всех своих клубов рекомендации насчет улучшения работы VAR в эпизодах с пенальти, красными карточками и игрой рукой.



Daily Mail добавляет, что свой опрос Премьер-Лига сопроводит видеоклипами спорных эпизодов из этого сезона, чтобы понять, как сделать взаимодействие с VAR более последовательным и эффективным.