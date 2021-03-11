Премьер-Лига опросит клубы насчет VAR
Премьер-Лига проведет опрос среди 20 своих клубов насчет работы системы VAR в этом сезоне.
Напомним, VAR появилась в Премьер-Лиге еще в 2019 году, но до сих пор вызывает массу нареканий у игроков, тренеров, экспертов и болельщиков.
Буквально каждый тур Премьер-Лиги бывает отмечен спорными, если не откровенно ошибочными судейскими решениями, где VAR оказывается бессильна или только мешает.
Как сообщает Sky Sports, боссы Премьер-Лиги не собираются отказываться от системы видеопомощи рефери, а вместо этого хотят отладить ее работу.
Для этого Премьер-Лиге нужна обратная связь от главных действующих лиц. Руководство лиги попросит от всех своих клубов рекомендации насчет улучшения работы VAR в эпизодах с пенальти, красными карточками и игрой рукой.
Daily Mail добавляет, что свой опрос Премьер-Лига сопроводит видеоклипами спорных эпизодов из этого сезона, чтобы понять, как сделать взаимодействие с VAR более последовательным и эффективным.
11.03.2021 18:00
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Последние комментарии:
Надо менять всю шарашкину контору в Судейском корпусе.
Просто сравните судей в ЛЧ и АПЛ. Разница как небо и земля. Уровень в ЛЧ просто космический, как в плане оперативности, так и в плане адекватности.
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Если судьи в ВАР комнате не замечают очевидные вещи, это говорит об их полной некомпетентности или коррумпированности. Решение очевидно- увольнение, без права восстановления в профессии. Уверен, результат будет просто волшебным. Еще стоило бы, разрулить все эти непонятки с руками в штрафной.
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очевидно, что от лица всего ЛФК будет говорить только один Саллах, ведь частенько именно из-за ВАРа его симуляции не превращаются в пенки. жаль, что эта технология несовершенна настолько, чтобы отбить у чурека всё желание нырять в штрафной
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Вар отличная тема, только надо поставить за пульты нормальных и адекватных судей, а не старых скамских, подручных чертей. В лч и чм вар был почти шикарен.
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ВАР - отличная технология, если изъять её управление из вонючих колбасных лап. Пока что все спорные решения всегда в пользу Ливера, и тем самым прекрасная идея разбивается о бесчестную практику скаузеров, которым мало самого легкого календаря и ручных судей в ЛЧ. Это никуда не годится.
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