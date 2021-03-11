Коман может заменить Пулишича в "Челси"
"Челси" проявляет интерес к вингеру "Баварии" Кингсли Коману в связи с сомнениям, появившимися насчет Кристиана Пулишича.
"Челси" имеет давний интерес к Коману и одно время рассматривал Кинглси в качестве замены для Каллума Хадсон-Одои, который отказывался от нового контракта и порывался уйти из клуба — как раз в "Баварию".
Грядущим летом "синие" могут вернуться за Команом, если лишенный регулярной игровой практики Пулишич выразит желание покинуть "Стэмфорд Бридж", утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.
При Томасе Тухеле в качестве главного тренера "Челси" Пулишич еще ни разу не сыграл все 90 минут матча и лишь однажды выходил в стартовом составе — против "Барнсли" в Кубке Англии месяц назад.
Ранее на текущей неделе появилась информация, что за ситуацией вокруг Кристиана наблюдают "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Бавария".
Но если Коман будет доступен для трансфера грядущим летом, "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Юнайтед" и "Манчестер Сити".
В данный момент от контракта Комана остается два года, и если Кингсли не согласится на новую сделку, "Бавария" может выставить 24-летнего француза на продажу.
11.03.2021 17:00
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Последние комментарии:
Лишь спекуляции, только глупый пойдет на такой обмен
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Если Пулю продадут, то повторится ситуация как с Де Брейне, Сахалом и Лукаку. В том сезоне он уже доказал, что способен тащить топ клуб буквально в соло. А ему всего 22. Тухлому надо переходить на схему с 4-мя защами вместо 5-ти в будущем (когда укрепят защиту), чтобы всем топчикам хватало места на поле. Тогда и голов будет больше, и моментов.
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Стекло на хрусталь, фаянс
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Лучше любого их игрока
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