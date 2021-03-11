Остин: "Премьер-Лига — единственное место для Холанда"

Нападающий "Куинз Парк Рейнджерс" Чарли Остин считает, что Премьер-Лига — единственное подходящее направление для нападающего дортмундской "Боруссии".

После своего переезда в Дортмунд в январе 2020 Холанд забил 47 голов в 47 матчах. Ожидается, что грядущим летом за Эрлинга развернется нешуточная борьба грандов Европы.



Не называя конкретные клубы, Остин советует 20-летнему норвежцу выбрать Премьер-Лигу, где, как он считает, Холанд сможет стать грозой на следующую декаду.



"В Премьер-Лиге он только прибавит, он выведет свою игру на новый уровень".



"Ему 20 лет, и такая результативность выглядит просто невероятно, особенно в Лиге Чемпионов".



"Премьер-Лига — единственное место для него. "Барселона" и "Реал" уже не те, что прежде. Он мог бы отправиться в "Баварию", но разве это позволит ему проверить, где предел его возможностей? Разве переход в ПСЖ позволит ему выйти на новый уровень? Не думаю".



"Даже его отец сказал, что он создан для выступлений в Премьер-Лиге... Если он отправится в Премьер-Лигу, то это будут захватывающие 8-10 лет, в течение которых он будет всех крушить", — сообщил Остин talkSPORT.