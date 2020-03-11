Джонсон: "Лэмпард мог бы добиться похожих результатов, что и Тухель"

Экс-защитник "Челси" Глен Джонсон уверен, что Фрэнк Лэмпард смог бы демонстрировать результаты не хуже, чем Томас Тухель.

После назначения Тухеля главным тренером "Челси" выглядит другой командой, не проиграв ни одного из 12 матчей при Томасе.



Джонсон чувствует, с Лэмпардом "Челси" играл бы не хуже, однако игроки подвели Фрэнка.



"Когда Тухель только пришел, "Челси" побеждал команды, которые они и так должны были побеждать. Но теперь они показали, что могут побеждать "Тоттенхэм", "Эвертон", а также они добились хорошего результата против "Манчестер Юнайтед".



"Думаю, Лэмпард мог бы добиться похожих результатов, и мне просто жаль, что его уволили. Почему игроки показывают такой футбол при новом тренере, и что им мешало это делать при Лэмпарде? В чем их проблема? Игроки должны посмотреть на себя в зеркало".



"Тем не менее, прямо сейчас назначение Тухеля выглядит хорошим шагом, потому что они абсолютно неудержимы", — цитирует Джонсона Football.London.