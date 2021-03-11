Макманаман призвал "Ливерпуль" купить Рафинью

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман призвал мерсисайдский клуб купить вингера "Лидса" Рафинью.

В своем дебютном английском сезоне Рафинья забил пять голов и отдал пять результативных передач в 23 матчах Премьер-Лиги, чем, по слухам, обратил на себя внимание топ-клубов.



Макманаман уверен, что 24-летний бразилец пришелся бы ко двору в "Ливерпуле", разнообразив игру "красных".



"В случае с такого рода игроками ты сразу видишь, что они могут выступать в Премьер-Лиге. Он едва пришел в Премьер-Лигу, и то, что ему сразу удалось заиграть, является большим плюсом. Он многое умеет и обладает большим талантом".



"Не хочу проявить неуважение к "Лидсу", но он, конечно, мог бы выступать за клуб из "большой шестерки". Он был легко освоился в такой команде. Я просто думаю, что "Ливерпулю" нужен игрок, который может слегка изменить их игру".



"Нужен кто-нибудь вроде Рафиньи, который может играть по флангу и который слегка отличается от того, что у них есть. Думаю, это самое важное".



"Они должны уметь менять свой стиль игры, и Рафинья помог бы им с этим. Трансферному комитету "Ливерпуля" стоит хорошенько его изучить".



"Но если он и уйдет, то только за кучу денег", — цитирует Макманамана Daily Mail.