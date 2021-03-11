Маскерано: "Ливерпуль" не сдержал свое слово"

Полузащитник Хавьер Маскерано объяснил свой уход из "Ливерпуля" в 2010 году.

Прибыв в "Ливерпуль" из "Вест Хэма" летом 2007, Маскерано провел на "Энфилде" три года, в течение которых заработал репутацию одного из лучших полузащитников оборонительного плана в мире.



Однако затем ситуация изменилась, и Маскерано, подстегиваемый неспособностью "Ливерпуля" претендовать на большие трофеи и желанием семьи сменить место жительства, даже отказался играть за клуб, настаивая на своем переходе в "Барселону". По словам Хавьера, у него не было иного выбора, потому что мерсисайдцы нарушили свое обещание.



"Фанаты "Ливерпуля" совершенно не были довольны мной, и я это полностью понимаю. С другой стороны, руководство тогда мне кое-что пообещало и не сдержало свое слово".



"У нас была договоренность, что мне позволят уйти, если насчет меня поступит достойное предложение. Мы также обсуждали продление моего контракта, но казалось, что директорам было все равно".



"В предсезонный период ушел Рафа (Бенитес) и пришел Рой Ходжсон. У нас состоялась встреча с управляющим директором Кристианом Парслоу, который подтвердил, что я могу уйти, если насчет меня поступит хорошее предложение. Предложение поступило, но "Ливерпуль" не думал его принимать".



"Я весьма разозлился, что они не держат слово. Отказом играть против "Сити" я показал свою злость. Я говорил клубу, что хочу уйти по семейным причинам, и раз уж я отказался играть, то действительно был очень зол".



"У меня не было иного выбора — иначе "Ливерпуль" не сдержал бы свое слово", — сообщил Маскерано FourFourTwo.