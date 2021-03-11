"Эвертон" предложил своим игрокам телохранителей

"Эвертон" предложил своим игрокам нанять телохранителей после травматичного для психики инцидента с голкипером Робином Ольсеном.

В субботу вечером на дом Ольсена в Алтринчеме было совершено вооруженное ограбление. Угрожая Робину, его жене и их детям, преступники с мачете похитили драгоценности и дорогие часы.



При этом лишь в прошлом месяце жертвой ограбления стал главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти, который лишился сейфа.



Беспокоясь за безопасность своих игроков, "Эвертон" предложил тем личную охрану. Также для футболистов был проведет ликбез насчет того, как нужно вести себя в случае столкновения с вооруженными преступниками.



Как сообщает Daily Mail, также "ириски" поделились своей обеспокоенностью с "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", многие игроки которых проживают поблизости.