Салах призывает "Ливерпуль" не забегать вперед

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах призвал свою команду не забегать вперед и думать только о ближайшем матчем.

Голы Салаха и Садио Мане накануне вечером обеспечили "Ливерпулю" победу 2:0 над "РБ Лейпциг" и выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Красные" испытали некоторое облегчение после шести подряд домашних поражений в Премьер-Лиге, однако Мохамед очень осторожен в прогнозах на остаток сезона.



"Команда находится не в лучшем состоянии, но мы хотим сражаться в Лиге Чемпионов и хотим сражаться в каждом матче Премьер-Лиги. Посмотрим, как все сложится".



"В этом сезоне у нас много травм, нам не везет, но нам нужно продолжать сражаться — это важнее всего. Знаю, это очень тяжело, и все могут это видеть, но каждый из нас старается на 100 процентов и хочет продолжать сражаться. Нам просто нужно двигаться матч за матчем".



"Нам не нужно забегать вперед, потому что мы оказываемся под давлением, когда делаем это. Нам просто нужно оставить давление за пределами поля и просто играть в футбол", — цитирует Салаха The Guardian.