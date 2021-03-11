Анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 11 марта, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" проведут первые встречи в 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МИЛАН 20:55 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд "Манчестер Юнайтед" нанес поражение своим соседям из "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге (0:2), а теперь вновь должен переключить фокус на Лигу Европу.



На пути команды Оле Гуннара Сульшера оказался "Милан", который тоже занимает второе место в своем чемпионате. Правда, отставание "россонери" от лидирующего в Серии А "Интера" составляет всего шесть очков.



- Это будет 11-я встреча "Юнайтед" и "Милана" в еврокубках. Все предыдущие случились в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов.



- "Юнайтед" вылетал четыре раза в пяти противостояниях с "Миланом" в плей-офф. Никто из команд не выбивал "красных дьяволов" из еврокубков чаще.



- Во время предыдущей встречи этих команд — в марте 2010 — "Юнайтед" одержал победу 4:0, и то было повторение самого крупного поражения "Милана" в еврокубках.



- Достигая стадии 1/8 финала какого-либо европейского соревнования, "Милан" вылетал в шести из семи последних случаев. "Россонери" удалось преодолеть лишь "Арсенал" в Лиге Чемпионов сезона 2011/12.



- Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш — лучший бомбардир Лиги Европы со старта прошлого сезона, забив 10 голов в 12 матчах.



Первый номер "Юнайтед" Давид Де Хеа по-прежнему отсутствует, и его продолжает подменять Дин Хендерсон. Фил Джонс, Донни Ван де Бек, Поль Погба и Хуан Мата по-прежнему травмированы. Маркус Рэшфорд и Эдинсон Кавани не успевают восстановиться к четвергу.



ОЛИМПИАКОС — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция



У "Арсенала" особые счеты с "Олимпиакосом". Эти команды встречались и в прошлом сезоне, и тогда греческая команды выбила "канониров" со стадии 1/16 финала Лиги Европы благодаря голу Юссефа Эль-Араби на 120-й минуте.



В данный момент "Арсенал" только 10-й в Премьер-Лиге, а из Кубка Англии уже вылетел, так что Лига Европы является приоритетом для подопечных Микеля Артеты на остаток сезона.



- Прежде эти команды встречались 10 раз в еврокубках — по пять побед каждой из сторон.



- Последней командой, два сезона подряд выбивавшей "Арсенал" из еврокубков, была "Бавария" (2012/13 и 2013/14).



- Только итальянские (55%) и французские (54%) команды "Арсенал" обыгрывает в еврокубках чаще, чем греческие (50%).



- "Олимпиакос" выиграл только два из 11 последних матчей против английских команд в еврокубках — оба раза против "Арсенала".



- Юниор "Арсенала" Букайо Сака отдал восемь результативных передач в Лиге Европы со старта прошлого сезона — лучший результат наравне с Галено из "Браги".



Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу лишь в среду возобновил полноценные тренировки после мышечной травмы. Остальные игроки в порядке.



ТОТТЕНХЭМ — ДИНАМО ЗАГРЕБ 23:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" с успехом преодолел недавний кризис, одержав три победы подряд в Премьер-Лиге с общим счетом 9:1 и приблизившись к топ-4 на расстояние в пять очков.



Главному тренеру "шпор" Жозе Моуриньо нужно правильно распределить силы, ведь уже в воскресенье его команде играть дерби против "Арсенала" в Премьер-Лиге.



- Прежде эти команды пересекались лишь однажды. "Тоттенхэм" разгромил "Динамо" со счетом 4:0 дома на групповом этапе Кубка УЕФА сезона 2008/09, а Даррен Бент тогда сделал хет-трик.



- "Тоттенхэм" семь раз играл против хорватских команд, одержав пять побед и дважды уступив. Оба поражения случились на выезде против "Хайдука".



- Загребское "Динамо" проиграло девять из 10 последних встреч с английскими командами в еврокубках, в десятой победив "Арсенал" со счетом 2:1 на групповом этапе Лиги Чемпионов в 2015 году.



- Загребское "Динамо" выиграло все шесть последних матчей в Лиге Европы, и это самая продолжительная серия такого рода в истории клуба в еврокубках.



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 28 голов в своих 33 последних выходах в старте в еврокубках.



"Тоттенхэм" будет лишен травмированных Джо Родона и Джовани Ло Чельсо, хотя первый в любом случае не заявлен на Лигу Европы.