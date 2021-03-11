Клопп: "Пока нелепо думать о победе в Лиге Чемпионов"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда пока что не может думать о победе в Лиге Чемпионов.
Одолев "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей со счетом 4:0, "Ливерпуль" достиг четвертьфинала Лиги Чемпионов — турнира, который видится отдушиной для "красных", учитывая то, насколько неважно идут их дела в Премьер-Лиге.
На стороне "Ливерпуля" огромный опыт в Лиге Чемпионов, до финала которой мерсисайдцы добирались дважды при Клоппе. Однако думать о еще одном трофее преждевременно, считает Юрген.
"Пока нелепо думать о победе в Лиге Чемпионов, но ты играешь в этом соревновании лишь потому, что хочешь выиграть его".
"Однако мы не глупцы, и по тому, как пока что складывается этот сезон для нас, не похоже, что в конце мы выиграем Лигу Чемпионов".
"Мы должны подождать жеребьевки, и это в любом случае будут крайне тяжелые матчи, кто бы нам ни попался".
"Мы особо не думаем об этом. Начиная с завтра, мы будем думать о "Вулверхэмптоне".
"Мы набрали хороший ход в Лиге Чемпионов, но пока что не в Премьер-Лиге — впереди нас ждут матчи, чтобы сделать это, и это определенно бы помогло нам в Лиге Чемпионов", — цитирует Клоппа Sky Sports.
11.03.2021 09:00
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Последние комментарии:
конечно нелепо. Ливерпуль дальше и не пройдет.
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Ммм ща бы в нереально кризисный период в 1/4 финала ЮСЛ на классе проходить, кайф
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