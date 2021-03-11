Клопп: "Пока нелепо думать о победе в Лиге Чемпионов"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда пока что не может думать о победе в Лиге Чемпионов.

Одолев "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей со счетом 4:0, "Ливерпуль" достиг четвертьфинала Лиги Чемпионов — турнира, который видится отдушиной для "красных", учитывая то, насколько неважно идут их дела в Премьер-Лиге.

На стороне "Ливерпуля" огромный опыт в Лиге Чемпионов, до финала которой мерсисайдцы добирались дважды при Клоппе. Однако думать о еще одном трофее преждевременно, считает Юрген.

"Пока нелепо думать о победе в Лиге Чемпионов, но ты играешь в этом соревновании лишь потому, что хочешь выиграть его".

"Однако мы не глупцы, и по тому, как пока что складывается этот сезон для нас, не похоже, что в конце мы выиграем Лигу Чемпионов".

"Мы должны подождать жеребьевки, и это в любом случае будут крайне тяжелые матчи, кто бы нам ни попался".

"Мы особо не думаем об этом. Начиная с завтра, мы будем думать о "Вулверхэмптоне".

"Мы набрали хороший ход в Лиге Чемпионов, но пока что не в Премьер-Лиге — впереди нас ждут матчи, чтобы сделать это, и это определенно бы помогло нам в Лиге Чемпионов", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. jokerz 11.03.2021 10:23 # jokerz
    конечно нелепо. Ливерпуль дальше и не пройдет.

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  2. bangladesh 11.03.2021 10:06 # bangladesh
    Ммм ща бы в нереально кризисный период в 1/4 финала ЮСЛ на классе проходить, кайф

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