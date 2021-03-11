Клопп: "Пока нелепо думать о победе в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда пока что не может думать о победе в Лиге Чемпионов.

Одолев "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей со счетом 4:0, "Ливерпуль" достиг четвертьфинала Лиги Чемпионов — турнира, который видится отдушиной для "красных", учитывая то, насколько неважно идут их дела в Премьер-Лиге.



На стороне "Ливерпуля" огромный опыт в Лиге Чемпионов, до финала которой мерсисайдцы добирались дважды при Клоппе. Однако думать о еще одном трофее преждевременно, считает Юрген.



"Пока нелепо думать о победе в Лиге Чемпионов, но ты играешь в этом соревновании лишь потому, что хочешь выиграть его".



"Однако мы не глупцы, и по тому, как пока что складывается этот сезон для нас, не похоже, что в конце мы выиграем Лигу Чемпионов".



"Мы должны подождать жеребьевки, и это в любом случае будут крайне тяжелые матчи, кто бы нам ни попался".



"Мы особо не думаем об этом. Начиная с завтра, мы будем думать о "Вулверхэмптоне".



"Мы набрали хороший ход в Лиге Чемпионов, но пока что не в Премьер-Лиге — впереди нас ждут матчи, чтобы сделать это, и это определенно бы помогло нам в Лиге Чемпионов", — цитирует Клоппа Sky Sports.