Артета уверен, что его "Арсенал" ожидает прорыв

Наставник "Арсенала" Микель Артета чувствует, что его проект находится на пороге того, чтобы совершить прорыв.

В данный момент "Арсенал" занимает только 10-ю позицию в Премьер-Лиге, а защита звания победителя Кубка Англии оборвалась для "канониров" поражением от "Саутгемптона" в 4-м раунде.



Лига Европы видится единственной возможностью для "Арсенала" скрасить этот сезон, однако Артета убежден, что его команда на правильном пути.



"Думаю, этот проект ожидает прорыв. Такова наша ситуация. Сейчас иногда бывает сложно это увидеть, но я уверен, что мы на правильно пути".



"Мы создали действительно сильный коллектив, действительно сильную связь между нашими игроками, нашими фанатами, нашим персоналом, и это обеспечит большую отдачу в будущем".



"Тебе нужно побеждать, чтобы убедить людей в том, что ты хорошо справляешься со своей работой и ведешь клуб в правильном направлении".



"Когда ты не находишься внутри клуба каждый день и не знаешь, что происходит внутри на самом деле, убедить людей можно только с помощью побед", — цитирует Артету Sky Sports.