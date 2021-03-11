Гвардиола шокирован работой VAR

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обрушился с критикой на систему VAR после неназначенного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

В среду вечером "Сити" отпраздновал победу 5:2 над "Саутгемптоном", но еще в первом тайме, когда счет был ничейным, рефери Джонатан Мосс отказался наградить "горожан" пенальти за явный фол голкипера "святых" Алекса Маккарти на Филе Фодене в штрафной.



Система VAR только подтвердила решение Мосса, что в очередной раз шокирует Гвардиолу.



"Рефери являются профессионалами и должны делать свою работу. Мы рады победить 5:2, но это был тяжелый матч, вдобавок в тот момент счет был 1:1, а "Саутгемптон" играл лучше нас. Решение не назначать пенальти — это невероятно".



"Не имею ничего против "Тоттенхэма", но я не понимаю, почему гол "Фулхэма" против "Тоттенхэма" не был засчитан. Я не понимаю, почему "Арсенал" не получил пенальти против "Бернли", хотя я не имею ничего против "Бернли" и Шона Дайча. Этих вещей я не понимаю".



"Возможно, однажды лига объяснит нам насчет VAR и игры рукой. Надеюсь, однажды они смогут объяснить, что происходит".



"Что касается сегодняшнего решения не назначать пенальти... О, боже. Джон (Мосс), рефери, не видел нарушения? Ладно. Лайнсмен мог не увидеть, но если и VAR не видит... О, боже мой", — цитирует Гвардиолу The Guardian.