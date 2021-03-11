Клопп: "Нам нужно было отключиться от происходящего в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду за то, как "красные" отвлеклись от своих проблем в Премьер-Лиге и добыли победу 2:0 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.

По игре "Ливерпуля" в Будапеште в среду вечером не было заметно, что эта команда потерпела шесть домашних поражений подряд. "Красные" были энергичны, агрессивны, хорошо оборонялись и регулярно создавали моменты.



После выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов Клопп поделился своей радостью от игры "Ливерпуля", а также выразил надежду, что эта победа поможет "красным" изменить свою ситуацию в Премьер-Лиге.



"Мы создали кучу моментов! Отличных моментов, которыми мы не пользовались — так уж у нас заведено в 2021 году! Лучшая вещь в том, что никто не увидел, насколько хорош может быть "РБ Лейпциг", хотя у них команда-монстр".



"Мы очень хорошо оборонялись, и парни заслуживают большой похвалы за это. Они провели выдающийся матч".



"Нам нужно было отключиться от происходящего в Премьер-Лиге и хорошо постараться. Сегодня вечером парни действительно наслаждались своей игрой, но при этом выполняли тяжелейшую и грязнейшую работу. Это был большой вызов для нас".



"Мы должны использовать эту победу. Мы должны убедиться, что готовы к следующим матчам. "Вулверхэмптону" будет непросто, если против них мы сыграем, как сегодня вечером".



"Мы хотим выигрывать матчи, и мы достаточно долго не чувствовали этот вкус побед. Это многое меняет", — сообщил Клопп BT Sport.