"Ливерпуль" еще раз победил "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, повторно переиграв "РБ Лейпциг" со счетом 2:0.
По сравнению с поражением 0:1 от "Фулхэма" в стартовом составе "красных" появились Озан Кабак, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тиаго Алькантара и Садио Мане.
"Ливерпуль" довольно уверенно начал матч, а Мане отметился неточным ударом из выгодной позиции. Правда, там был офсайд.
Первый же по-настоящему голевой момент создал "РБ Лейпциг" на 10-й минуте. Дани Ольмо расстреливал ворота из пределов штрафной, но Алиссон выдвинулся навстречу и заблокировал удар.
Ответ "красных" последовал на 19-й минуте, когда Диогу Жота пробил головой после подачи Александер-Арнольдом углового, но Петер Гулачи не пустил мяч под перекладину.
Спас свою команду Гулачи и на 24-й минуте, когда Мохамеду Салаху не удалось реализовать выход один на один. Мане спешил на добивание, но мяч отскочил неудачно для него.
"Ливерпуль" выглядел очень энергично, но "РБ Лейпциг" старался не отставать, и вскоре уже Эмиль Форсберг отметился своим промахом.
Команда Юлиана Нагельсманна больше владела мячом в первом тайме, но к голу ближе, пожалуй, были "красные". Перед самым перерывом Дайо Упамекано просто подарил снаряд Жоте, однако тот не попал в угол ворот.
На 55-й минуте "Ливерпуль" упустил очередной момент. Жота не смог переиграть Гулачи, а Салах не попал по воротам при попытке добить мяч.
Гостям терять было нечего, поэтому они увеличили давление и принялись рисковать. Это оказалось на руку хозяевам, потому что на 70-й минуте Салах убежал в прорыв и, наконец, поразил ворота — 1:0.
Спустя четыре минуты "РБ Лейпциг" лишился надежды спасти хотя бы этот отдельно взятый матч. Едва появившийся на замену Дивок Ориги прострелил с правого фланга на линию вратарской, откуда Мане в касание отправил мяч в цель — 2:0.
"РБ Лейпциг" — очень интересная, но еще сырая команда. Несмотря на свою невыразительную форму в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" одержал победу на классе и опыте.
"Ливерпуль" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 2:0 (0:0) по сумме двух матчей — 4:0
Голы: Салах 70, Мане 74.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон (Цимикас 90), Фабиньо, Вейналдум (Милнер 82), Алькантара (Кейта 71), Салах, Жота (Ориги 71), Мане (Окслейд-Чемберлен 90).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Адамс, Мукиеле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку, Кампль (Серлот 45), Забитцер, Форсберг (Клюйверт 60), Ольмо (Айдара 72), Поульсен (Хван 60).
11.03.2021 00:50
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Последние комментарии:
а пенсам еще неделю на нервяке перед атлетико мадрид)))
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Ливерпуль выиграл - обоссаны пенсы и сита
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Нормально, чё. Фабиньо в опорке и всё по-другому. И Тиаго сразу хороший матч выдал, отыграл по всему полю, и центр защиты не таким жидким оказался.
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может им все игры до конца чемпика в Венгрии играть, вдруг и в ЛЕ попадут
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Збс, с проходом в 1/4.
До гола было нервозно, была маза обостаться в штанишки, как какой нибудь скам, но благо расточительство в атаке компенсировалось очень качественной игрой в центре поля. Говорить о том, что кризис пошел, еще слишком преждевременно, но такой прессинг и такая самоотдача в центре очень обнадеживала. И всего лишь возврат одного винтика и такое огромное влияние на командный рисунок - Фабс, тебя очень не хватало в опорке, великолепный матч бразильца.
Как же меняется рисунок игры с одним лишь возвращением этого мэтра, а там уже и Тиаго полностью способен показать свой скилл исконный, и Вейн не выглядит инородным телом. Еще бы отметил Филипса - чувак очень сильно прогрессирует, и при отсутствии 3 основных цз, он пока крепче всех хватается за свой шанс. Мане и Салах до своих голов были абсолютно убогими, но после того как Мо перервал эту шайтан серию, сразу пошла игра у двоих. Иронично, потом все будут говорить, что Салах не забивает важных голов, когда эту претензию давно можно начать выказывать Садио. Жота, Таа, Роббо и Алиса на четверку. А бордель абсолютное тело, збс что не привез в начале матча, когда опять проебал зону. Давно пора дать и Девису свой шанс.
Еще отметил бы, как заебато в лч судят арбитры и используют вар(по крайней мере игры лфк), жаль, что "иксперты" ссут отмечать этот момент
Юнва! Еще можем попылить а лч. Очень хотелось бы увидеть дуэль в ретро стиле с пенсами в 1/4.
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вроде проиграл Лейпциг, а обоссаны опять пенсы))
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2 команда бундеслиги епт
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С таким подбором четвертьфиналистов у Ливера появляются шансы.
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С победой преКРАСНЫЕ, наконец-то хорошая новость. 7 кубок наш
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ЛЧ наш турнир.
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Ну норм че, Барса досвидос, посмотрим шо будет дальше)
Завтра топ матч, Тоттенхэм - Динамо Загреб, запасайтесь попкорном!
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7 ЛЧ ждёт.
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