"Ливерпуль" еще раз победил "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, повторно переиграв "РБ Лейпциг" со счетом 2:0.

По сравнению с поражением 0:1 от "Фулхэма" в стартовом составе "красных" появились Озан Кабак, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тиаго Алькантара и Садио Мане.



"Ливерпуль" довольно уверенно начал матч, а Мане отметился неточным ударом из выгодной позиции. Правда, там был офсайд.



Первый же по-настоящему голевой момент создал "РБ Лейпциг" на 10-й минуте. Дани Ольмо расстреливал ворота из пределов штрафной, но Алиссон выдвинулся навстречу и заблокировал удар.



Ответ "красных" последовал на 19-й минуте, когда Диогу Жота пробил головой после подачи Александер-Арнольдом углового, но Петер Гулачи не пустил мяч под перекладину.



Спас свою команду Гулачи и на 24-й минуте, когда Мохамеду Салаху не удалось реализовать выход один на один. Мане спешил на добивание, но мяч отскочил неудачно для него.



"Ливерпуль" выглядел очень энергично, но "РБ Лейпциг" старался не отставать, и вскоре уже Эмиль Форсберг отметился своим промахом.



Команда Юлиана Нагельсманна больше владела мячом в первом тайме, но к голу ближе, пожалуй, были "красные". Перед самым перерывом Дайо Упамекано просто подарил снаряд Жоте, однако тот не попал в угол ворот.



На 55-й минуте "Ливерпуль" упустил очередной момент. Жота не смог переиграть Гулачи, а Салах не попал по воротам при попытке добить мяч.



Гостям терять было нечего, поэтому они увеличили давление и принялись рисковать. Это оказалось на руку хозяевам, потому что на 70-й минуте Салах убежал в прорыв и, наконец, поразил ворота — 1:0.



Спустя четыре минуты "РБ Лейпциг" лишился надежды спасти хотя бы этот отдельно взятый матч. Едва появившийся на замену Дивок Ориги прострелил с правого фланга на линию вратарской, откуда Мане в касание отправил мяч в цель — 2:0.



"РБ Лейпциг" — очень интересная, но еще сырая команда. Несмотря на свою невыразительную форму в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" одержал победу на классе и опыте.



"Ливерпуль" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 2:0 (0:0) по сумме двух матчей — 4:0



Голы: Салах 70, Мане 74.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон (Цимикас 90), Фабиньо, Вейналдум (Милнер 82), Алькантара (Кейта 71), Салах, Жота (Ориги 71), Мане (Окслейд-Чемберлен 90).



"РБ Лейпциг": Гулачи, Адамс, Мукиеле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку, Кампль (Серлот 45), Забитцер, Форсберг (Клюйверт 60), Ольмо (Айдара 72), Поульсен (Хван 60).