"Ливерпуль" еще раз победил "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Ливерпуль "Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, повторно переиграв "РБ Лейпциг" со счетом 2:0.

По сравнению с поражением 0:1 от "Фулхэма" в стартовом составе "красных" появились Озан Кабак, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тиаго Алькантара и Садио Мане.

"Ливерпуль" довольно уверенно начал матч, а Мане отметился неточным ударом из выгодной позиции. Правда, там был офсайд.

Первый же по-настоящему голевой момент создал "РБ Лейпциг" на 10-й минуте. Дани Ольмо расстреливал ворота из пределов штрафной, но Алиссон выдвинулся навстречу и заблокировал удар.

Ответ "красных" последовал на 19-й минуте, когда Диогу Жота пробил головой после подачи Александер-Арнольдом углового, но Петер Гулачи не пустил мяч под перекладину.

Спас свою команду Гулачи и на 24-й минуте, когда Мохамеду Салаху не удалось реализовать выход один на один. Мане спешил на добивание, но мяч отскочил неудачно для него.

"Ливерпуль" выглядел очень энергично, но "РБ Лейпциг" старался не отставать, и вскоре уже Эмиль Форсберг отметился своим промахом.

Команда Юлиана Нагельсманна больше владела мячом в первом тайме, но к голу ближе, пожалуй, были "красные". Перед самым перерывом Дайо Упамекано просто подарил снаряд Жоте, однако тот не попал в угол ворот.

На 55-й минуте "Ливерпуль" упустил очередной момент. Жота не смог переиграть Гулачи, а Салах не попал по воротам при попытке добить мяч.

Гостям терять было нечего, поэтому они увеличили давление и принялись рисковать. Это оказалось на руку хозяевам, потому что на 70-й минуте Салах убежал в прорыв и, наконец, поразил ворота — 1:0.

Спустя четыре минуты "РБ Лейпциг" лишился надежды спасти хотя бы этот отдельно взятый матч. Едва появившийся на замену Дивок Ориги прострелил с правого фланга на линию вратарской, откуда Мане в касание отправил мяч в цель — 2:0.

"РБ Лейпциг" — очень интересная, но еще сырая команда. Несмотря на свою невыразительную форму в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" одержал победу на классе и опыте.

"Ливерпуль" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 2:0 (0:0) по сумме двух матчей — 4:0

Голы: Салах 70, Мане 74.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон (Цимикас 90), Фабиньо, Вейналдум (Милнер 82), Алькантара (Кейта 71), Салах, Жота (Ориги 71), Мане (Окслейд-Чемберлен 90).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Адамс, Мукиеле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку, Кампль (Серлот 45), Забитцер, Форсберг (Клюйверт 60), Ольмо (Айдара 72), Поульсен (Хван 60).


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2021 00:50

Количество просмотров Просмотров: 582

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Последние комментарии:




  1. superperez101 11.03.2021 01:11 # superperez101
    а пенсам еще неделю на нервяке перед атлетико мадрид)))

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  2. superperez101 11.03.2021 01:09 # superperez101
    Ливерпуль выиграл - обоссаны пенсы и сита

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  3. sausage 11.03.2021 01:06 # sausage
    Нормально, чё. Фабиньо в опорке и всё по-другому. И Тиаго сразу хороший матч выдал, отыграл по всему полю, и центр защиты не таким жидким оказался.

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  4. dendi 11.03.2021 01:04 # dendi
    может им все игры до конца чемпика в Венгрии играть, вдруг и в ЛЕ попадут

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  5. gerrard08 11.03.2021 01:03 # gerrard08
    Збс, с проходом в 1/4.
    До гола было нервозно, была маза обостаться в штанишки, как какой нибудь скам, но благо расточительство в атаке компенсировалось очень качественной игрой в центре поля. Говорить о том, что кризис пошел, еще слишком преждевременно, но такой прессинг и такая самоотдача в центре очень обнадеживала. И всего лишь возврат одного винтика и такое огромное влияние на командный рисунок - Фабс, тебя очень не хватало в опорке, великолепный матч бразильца.
    Как же меняется рисунок игры с одним лишь возвращением этого мэтра, а там уже и Тиаго полностью способен показать свой скилл исконный, и Вейн не выглядит инородным телом. Еще бы отметил Филипса - чувак очень сильно прогрессирует, и при отсутствии 3 основных цз, он пока крепче всех хватается за свой шанс. Мане и Салах до своих голов были абсолютно убогими, но после того как Мо перервал эту шайтан серию, сразу пошла игра у двоих. Иронично, потом все будут говорить, что Салах не забивает важных голов, когда эту претензию давно можно начать выказывать Садио. Жота, Таа, Роббо и Алиса на четверку. А бордель абсолютное тело, збс что не привез в начале матча, когда опять проебал зону. Давно пора дать и Девису свой шанс.
    Еще отметил бы, как заебато в лч судят арбитры и используют вар(по крайней мере игры лфк), жаль, что "иксперты" ссут отмечать этот момент
    Юнва! Еще можем попылить а лч. Очень хотелось бы увидеть дуэль в ретро стиле с пенсами в 1/4.

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  6. scauzer11 11.03.2021 00:59 # scauzer11
    вроде проиграл Лейпциг, а обоссаны опять пенсы))

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  7. gandalf 11.03.2021 00:57 # gandalf
    2 команда бундеслиги епт

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  8. brown-ale 11.03.2021 00:57 # brown-ale
    С таким подбором четвертьфиналистов у Ливера появляются шансы.

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  9. mansoor 11.03.2021 00:56 # mansoor
    С победой преКРАСНЫЕ, наконец-то хорошая новость. 7 кубок наш

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  10. skychnie-oboi 11.03.2021 00:55 # skychnie-oboi
    ЛЧ наш турнир.

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  11. anabanana94 11.03.2021 00:55 # anabanana94
    Ну норм че, Барса досвидос, посмотрим шо будет дальше)

    Завтра топ матч, Тоттенхэм - Динамо Загреб, запасайтесь попкорном!

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  12. van-dijk 11.03.2021 00:53 # van-dijk
    7 ЛЧ ждёт.

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