Аллегри отказал "Арсеналу" и "Челси"

Близкий друг Массимилиано Аллегри рассказал, что экс-наставник "Ювентуса" отказал "Арсеналу" и "Челси".

Аллегри на удивление долго находится без работы для специалиста такого высокого уровня — с мая 2019, когда он покинул "Ювентус" после пяти подряд титулов Серии А.



И дело вовсе не в недостатке предложений — 53-летний итальянец отказывал клубам из-за болезни своей матери. Но теперь эти проблемы позади.



"Причина проста. Из-за некоторых серьезных семейных проблем со своей матерью он был вынужден отказать ряду больших клубов. Он сказал "нет" "Челси", "Арсеналу" и "Реалу". Теперь он хочет вернуться к работе и надеется возглавить первоклассный клуб".



"Он также отказал ПСЖ", — сообщил Гаэтано Галеоне неаполитанской радиостанции Kiss Kiss.