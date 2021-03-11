Аллегри отказал "Арсеналу" и "Челси"
Близкий друг Массимилиано Аллегри рассказал, что экс-наставник "Ювентуса" отказал "Арсеналу" и "Челси".
Аллегри на удивление долго находится без работы для специалиста такого высокого уровня — с мая 2019, когда он покинул "Ювентус" после пяти подряд титулов Серии А.
И дело вовсе не в недостатке предложений — 53-летний итальянец отказывал клубам из-за болезни своей матери. Но теперь эти проблемы позади.
"Причина проста. Из-за некоторых серьезных семейных проблем со своей матерью он был вынужден отказать ряду больших клубов. Он сказал "нет" "Челси", "Арсеналу" и "Реалу". Теперь он хочет вернуться к работе и надеется возглавить первоклассный клуб".
"Он также отказал ПСЖ", — сообщил Гаэтано Галеоне неаполитанской радиостанции Kiss Kiss.
11.03.2021 00:05
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