Аллегри отказал "Арсеналу" и "Челси"

Массимилиано Аллегри Близкий друг Массимилиано Аллегри рассказал, что экс-наставник "Ювентуса" отказал "Арсеналу" и "Челси".

Аллегри на удивление долго находится без работы для специалиста такого высокого уровня — с мая 2019, когда он покинул "Ювентус" после пяти подряд титулов Серии А.

И дело вовсе не в недостатке предложений — 53-летний итальянец отказывал клубам из-за болезни своей матери. Но теперь эти проблемы позади.

"Причина проста. Из-за некоторых серьезных семейных проблем со своей матерью он был вынужден отказать ряду больших клубов. Он сказал "нет" "Челси", "Арсеналу" и "Реалу". Теперь он хочет вернуться к работе и надеется возглавить первоклассный клуб".

"Он также отказал ПСЖ", — сообщил Гаэтано Галеоне неаполитанской радиостанции Kiss Kiss.


Метки Аллегри, Арсенал, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2021 00:05

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