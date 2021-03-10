"Сити" разгромил "Саутгемптон"

Рияд Махрез "Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Манчестер Юнайтед", разгромив "Саутгемптон" со счетом 5:2.

По сравнению с поражением 0:2 в дерби Манчестера в стартовый состав "горожан" вернулись Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер, Фернандиньо, Фил Фоден и Бернарду Силва.

У "святых" произошло шесть перестановок в старте после победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед". Свой шанс получили Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Мусса Дженепо, Натан Редмонд и Че Адамс.

Первые 14 минут "Сити" не показывал ничего выдающегося, а опасные моменты или удары отсутствовал вовсе. А затем хозяева открыли счет. Голкипер гостей Маккарти отразил удар Фодена в касание после передачи Александра Зинченко с левого края штрафной, но перед добиванием Кевина Де Брюйне оказался бессилен — 1:0.

Открыв счет, "горожане" принялись контролировать мяч, однако "Саутгемптон" не стал выбрасывать белый флаг и вскоре смог заработать угловой. После подачи от угла поля Янник Вестергор нанес удар головой и после сейва Эдерсона сам же поспешил на добивание, однако Лапорт помешал ему это сделать с помощью фола. Был назначен пенальти, который четко исполнил Джеймс Уорд-Проуз — 1:1.

Прошло несколько минут, и уже "Сити" претендовал на пенальти, однако Фоден не стал падать после контакта с Маккарти, а система VAR не обнаружила нарушения правил.

Гол определенно придал "святым" уверенности, поэтому игра была довольно открытой и обоюдоострой.

По такой игре любая ошибка была чревата опасной контратакой. Именно так и вышло на 40-й минуте, когда неудачный пас Че Адамса был перехвачен. Оказавшись на подступах к штрафной, Рияд Махрез нанес крученый удар в притирку со штангой — 2:1.

Под занавес тайма хозяева сделали свое преимущество комфортным. Махрез показал хороший контроль мяча в окружении защитников на краю штрафной, а затем нанес удар в штангу. Подоспевший Илкай Гюндоган сыграл на добивании внутри вратарской — 3:1.

Второй тайм "Сити" начал в доминирующей манере, и очередной гол не заставил себя ждать. На 55-й минуте Махрез получил мяч в штрафной от Фодена, сместился мимо защитников и поразил ворота — 4:1.

Однако почти сразу гости ответили своим голом. Это Адамс принял на себя удар партнера по команде Стюарта Армстронга, но тут же укротил мяч и неотразимо пробил с линии вратарской — 4:2.

Прошло еще три минуты, и Де Брюйне подхватил мяч от Фодена на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и пробил без шансов для Маккарти — 5:2.

На этом игра успокоилась. В концовке Адамс еще раз поразил ворота Эдерсона, но вмешался офсайд.

"Сити" провел очень нескучный матч, не показав присущей себе надежности в обороне. "Горожане" второй раз подряд пропустили два гола, но на сей раз выручила атака.

"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2021 22:55

Количество просмотров Просмотров: 644

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 10.03.2021 23:41 # liverpo0ol
    Почему нельзя чуть правее или левее бить? Все удары тупо в е6ало вратарю

    (ответить)

  2. jani-radari 10.03.2021 23:39 # jani-radari
    Будь у барсы Неймар вместо дембеле, счёт был бы уже 1:4, как минимум

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  3. hammersmith 10.03.2021 23:36 # hammersmith
    Ща бы смотреть матч подвалпуля, да уж

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  4. v-0987654321 10.03.2021 23:32 # v-0987654321
    Знаете что в начале второй мировой войны Жуккраина стала трахадромом Фашистов...
    Вот почему там в хохляндий нелюди,хохол не нация хохол это мача фашиста
    Вот поэтому их Русские ебашут а остольной мир даёт на ротан Хохшлюшкам


    Источник: http://fapl.ru/posts/84562/?c=1#c7310041

    (ответить)

  5. lfcynwa 10.03.2021 23:25 # lfcynwa
    этот момент прям отображение отаке ливапю во второй половине сезона

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  6. gerrard08 10.03.2021 23:25 # gerrard08
    Салах и Мане браво. Особенно второй тупарез.

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  7. chelsea-super 10.03.2021 23:25 # chelsea-super
    Салаах.

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  8. electric 10.03.2021 23:25 # electric
    Е Б А Л

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  9. liverpo0ol 10.03.2021 23:24 # liverpo0ol
    хахахахха пиздос

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  10. v-0987654321 10.03.2021 23:16 # v-0987654321
    Знаете что в начале второй мировой войны Жуккраина стала трахадромом Фашистов...
    Вот почему там в хохляндий нелюди,хохол не нация хохол это мача фашиста
    Вот поэтому их Русские ебашут а остольной мир даёт на ротан Хохшлюшкам


    Источник: http://fapl.ru/posts/84562/?c=1#c7310041

    (ответить)

  11. thegodfather 10.03.2021 23:10 # thegodfather
    ливерпуль уже отскочил)

    (ответить)

  12. electric 10.03.2021 23:09 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  13. ry-l 10.03.2021 23:09 # ry-l
    Нахуй ваш футбол. Там у mahatch новый выпуск вышел

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  14. true-manc 10.03.2021 23:07 # true-manc
    Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2
    Ливерпуль - Саутгемптон 0:1

    Выводы делайте сами. Скузня, к ноге.

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  15. mancityman 10.03.2021 23:00 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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