"Сити" разгромил "Саутгемптон"

"Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Манчестер Юнайтед", разгромив "Саутгемптон" со счетом 5:2.

По сравнению с поражением 0:2 в дерби Манчестера в стартовый состав "горожан" вернулись Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер, Фернандиньо, Фил Фоден и Бернарду Силва.



У "святых" произошло шесть перестановок в старте после победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед". Свой шанс получили Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Мусса Дженепо, Натан Редмонд и Че Адамс.



Первые 14 минут "Сити" не показывал ничего выдающегося, а опасные моменты или удары отсутствовал вовсе. А затем хозяева открыли счет. Голкипер гостей Маккарти отразил удар Фодена в касание после передачи Александра Зинченко с левого края штрафной, но перед добиванием Кевина Де Брюйне оказался бессилен — 1:0.



Открыв счет, "горожане" принялись контролировать мяч, однако "Саутгемптон" не стал выбрасывать белый флаг и вскоре смог заработать угловой. После подачи от угла поля Янник Вестергор нанес удар головой и после сейва Эдерсона сам же поспешил на добивание, однако Лапорт помешал ему это сделать с помощью фола. Был назначен пенальти, который четко исполнил Джеймс Уорд-Проуз — 1:1.



Прошло несколько минут, и уже "Сити" претендовал на пенальти, однако Фоден не стал падать после контакта с Маккарти, а система VAR не обнаружила нарушения правил.



Гол определенно придал "святым" уверенности, поэтому игра была довольно открытой и обоюдоострой.



По такой игре любая ошибка была чревата опасной контратакой. Именно так и вышло на 40-й минуте, когда неудачный пас Че Адамса был перехвачен. Оказавшись на подступах к штрафной, Рияд Махрез нанес крученый удар в притирку со штангой — 2:1.



Под занавес тайма хозяева сделали свое преимущество комфортным. Махрез показал хороший контроль мяча в окружении защитников на краю штрафной, а затем нанес удар в штангу. Подоспевший Илкай Гюндоган сыграл на добивании внутри вратарской — 3:1.



Второй тайм "Сити" начал в доминирующей манере, и очередной гол не заставил себя ждать. На 55-й минуте Махрез получил мяч в штрафной от Фодена, сместился мимо защитников и поразил ворота — 4:1.



Однако почти сразу гости ответили своим голом. Это Адамс принял на себя удар партнера по команде Стюарта Армстронга, но тут же укротил мяч и неотразимо пробил с линии вратарской — 4:2.



Прошло еще три минуты, и Де Брюйне подхватил мяч от Фодена на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и пробил без шансов для Маккарти — 5:2.



На этом игра успокоилась. В концовке Адамс еще раз поразил ворота Эдерсона, но вмешался офсайд.



"Сити" провел очень нескучный матч, не показав присущей себе надежности в обороне. "Горожане" второй раз подряд пропустили два гола, но на сей раз выручила атака.



"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче