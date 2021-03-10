"Сити" разгромил "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Манчестер Юнайтед", разгромив "Саутгемптон" со счетом 5:2.
По сравнению с поражением 0:2 в дерби Манчестера в стартовый состав "горожан" вернулись Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер, Фернандиньо, Фил Фоден и Бернарду Силва.
У "святых" произошло шесть перестановок в старте после победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед". Свой шанс получили Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Мусса Дженепо, Натан Редмонд и Че Адамс.
Первые 14 минут "Сити" не показывал ничего выдающегося, а опасные моменты или удары отсутствовал вовсе. А затем хозяева открыли счет. Голкипер гостей Маккарти отразил удар Фодена в касание после передачи Александра Зинченко с левого края штрафной, но перед добиванием Кевина Де Брюйне оказался бессилен — 1:0.
Открыв счет, "горожане" принялись контролировать мяч, однако "Саутгемптон" не стал выбрасывать белый флаг и вскоре смог заработать угловой. После подачи от угла поля Янник Вестергор нанес удар головой и после сейва Эдерсона сам же поспешил на добивание, однако Лапорт помешал ему это сделать с помощью фола. Был назначен пенальти, который четко исполнил Джеймс Уорд-Проуз — 1:1.
Прошло несколько минут, и уже "Сити" претендовал на пенальти, однако Фоден не стал падать после контакта с Маккарти, а система VAR не обнаружила нарушения правил.
Гол определенно придал "святым" уверенности, поэтому игра была довольно открытой и обоюдоострой.
По такой игре любая ошибка была чревата опасной контратакой. Именно так и вышло на 40-й минуте, когда неудачный пас Че Адамса был перехвачен. Оказавшись на подступах к штрафной, Рияд Махрез нанес крученый удар в притирку со штангой — 2:1.
Под занавес тайма хозяева сделали свое преимущество комфортным. Махрез показал хороший контроль мяча в окружении защитников на краю штрафной, а затем нанес удар в штангу. Подоспевший Илкай Гюндоган сыграл на добивании внутри вратарской — 3:1.
Второй тайм "Сити" начал в доминирующей манере, и очередной гол не заставил себя ждать. На 55-й минуте Махрез получил мяч в штрафной от Фодена, сместился мимо защитников и поразил ворота — 4:1.
Однако почти сразу гости ответили своим голом. Это Адамс принял на себя удар партнера по команде Стюарта Армстронга, но тут же укротил мяч и неотразимо пробил с линии вратарской — 4:2.
Прошло еще три минуты, и Де Брюйне подхватил мяч от Фодена на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и пробил без шансов для Маккарти — 5:2.
На этом игра успокоилась. В концовке Адамс еще раз поразил ворота Эдерсона, но вмешался офсайд.
"Сити" провел очень нескучный матч, не показав присущей себе надежности в обороне. "Горожане" второй раз подряд пропустили два гола, но на сей раз выручила атака.
"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче
10.03.2021 22:55
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Последние комментарии:
Почему нельзя чуть правее или левее бить? Все удары тупо в е6ало вратарю
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Будь у барсы Неймар вместо дембеле, счёт был бы уже 1:4, как минимум
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Ща бы смотреть матч подвалпуля, да уж
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Знаете что в начале второй мировой войны Жуккраина стала трахадромом Фашистов...
Вот почему там в хохляндий нелюди,хохол не нация хохол это мача фашиста
Вот поэтому их Русские ебашут а остольной мир даёт на ротан Хохшлюшкам
Источник: http://fapl.ru/posts/84562/?c=1#c7310041
(ответить)
этот момент прям отображение отаке ливапю во второй половине сезона
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Салах и Мане браво. Особенно второй тупарез.
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Салаах.
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Е Б А Л
(ответить)
хахахахха пиздос
(ответить)
Знаете что в начале второй мировой войны Жуккраина стала трахадромом Фашистов...
Вот почему там в хохляндий нелюди,хохол не нация хохол это мача фашиста
Вот поэтому их Русские ебашут а остольной мир даёт на ротан Хохшлюшкам
Источник: http://fapl.ru/posts/84562/?c=1#c7310041
(ответить)
ливерпуль уже отскочил)
(ответить)
БАРОНЕССЫ!!!
(ответить)
Нахуй ваш футбол. Там у mahatch новый выпуск вышел
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Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2
Ливерпуль - Саутгемптон 0:1
Выводы делайте сами. Скузня, к ноге.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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