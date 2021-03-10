Моуриньо хочет преподнести трофей на 20 лет Леви в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что хотел бы преподнести трофей своему президенту Даниэлю Леви на 20 лет в клубе.

На текущей неделе Леви празднует ровно 20 лет, как он взял "Тоттенхэм" под свое управление. За это время "шпоры" выиграли лишь один трофей — Кубок Лиги в 2008 году.



Однако сейчас "Тоттенхэм" продвигается в Лиге Европы, а в следующем месяце сыграет против "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, и Моуриньо решительно настроен использовать эту возможность.



"Я был бы счастлив проделать работу, которая принесет трофей".



"Думаю, иногда это несправедливо, когда владельца, исполнительного директора или президента судят по трофеям, потому что очень часто трофеи зависят и от других".



"Думаю, есть много способов оценивать работу в футболе, и проделанная Даниэлем Леви работа в этом клубе — независимо от трофеев — неоспорима".



"Это очень, очень большой клуб во многих аспектах. Здесь хорошая организация во многих аспектах, и это благодаря невероятной работе нашего босса".



"Думаю, иногда несправедливо, когда тебя судят только по трофеям, но трофеи — это смысл игры в футбол, и я был бы счастлив помочь этому".



"Я не большой поклонник статистики, но свой 1,000 матч в карьере я тоже проведу в этом сезоне. Мне посчастливилось выиграть так много всего, и для Даниэля Леви было бы славно отпраздновать мои 1,000 матчей с помощью завоевания "Тоттенхэмом" трофея".



"Мы постараемся. Посмотрим, будет ли это возможно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.