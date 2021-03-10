Партей призвал партнеров по "Арсеналу" выиграть Лигу Европы

Гранит Джака и Томас Партей Полузащитник "Арсенала" Томас Партей призвал своих партнеров по команде выиграть Лигу Европы и вернуться в Лигу Чемпионов.

Учитывая текущую позицию "Арсенал" в Премьер-Лиге, Лига Европы видится единственной реальной возможность для подопечных Микеля Артеты вернуться в Лигу Чемпионов.

Партей считает, что "Арсенал" заслуживает выступать в элитном европейском турнире, а также указывает то, что это соревнование сделает "канониров" привлекательнее для потенциальных новичков.

"Нам очень важно выиграть Лигу Европы и вернуться в Лигу Чемпионов".

"С помощью Лиги Чемпионов можно привлечь много хороших игроков и продемонстрировать миру, на что ты способен за пределами своей лиги".

"Думаю, это очень важно для клуба, для болельщиков и для всех людей в клубе, потому что место этого клуба — в Лиге Чемпионов. Мы должны постараться изо всех сил. Мы должны сражаться, чтобы оказаться там, где хотим".

"Мы знаем, что этот клуб должен выступать в Лиге Чемпионов. Сейчас мы в неприятном положении, но все в наших руках. У нас есть эта возможность".

"Мы должны стремиться выигрывать все свои матчи, чтобы оказаться там, где хотим", — цитирует Партея Evening Standard.


Метки Арсенал, Лига Европы, Лига Чемпионов, Партей

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2021 21:00

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  1. manutd-20champ 10.03.2021 22:01 # manutd-20champ
    хотеть не вредно

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  2. chelsiukpro 10.03.2021 21:55 # chelsiukpro
    Партей забыл что там ещё МЮ и Тотенхем....

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  3. chelsea88 10.03.2021 21:13 # chelsea88
    С такими партнёрами по команде Партей вряд ли что-то серьёзное выиграет. Вые6ут их любой соперник чуть выше среднего.

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