Партей призвал партнеров по "Арсеналу" выиграть Лигу Европы
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей призвал своих партнеров по команде выиграть Лигу Европы и вернуться в Лигу Чемпионов.
Учитывая текущую позицию "Арсенал" в Премьер-Лиге, Лига Европы видится единственной реальной возможность для подопечных Микеля Артеты вернуться в Лигу Чемпионов.
Партей считает, что "Арсенал" заслуживает выступать в элитном европейском турнире, а также указывает то, что это соревнование сделает "канониров" привлекательнее для потенциальных новичков.
"Нам очень важно выиграть Лигу Европы и вернуться в Лигу Чемпионов".
"С помощью Лиги Чемпионов можно привлечь много хороших игроков и продемонстрировать миру, на что ты способен за пределами своей лиги".
"Думаю, это очень важно для клуба, для болельщиков и для всех людей в клубе, потому что место этого клуба — в Лиге Чемпионов. Мы должны постараться изо всех сил. Мы должны сражаться, чтобы оказаться там, где хотим".
"Мы знаем, что этот клуб должен выступать в Лиге Чемпионов. Сейчас мы в неприятном положении, но все в наших руках. У нас есть эта возможность".
"Мы должны стремиться выигрывать все свои матчи, чтобы оказаться там, где хотим", — цитирует Партея Evening Standard.
10.03.2021 21:00
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Последние комментарии:
хотеть не вредно
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Партей забыл что там ещё МЮ и Тотенхем....
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С такими партнёрами по команде Партей вряд ли что-то серьёзное выиграет. Вые6ут их любой соперник чуть выше среднего.
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