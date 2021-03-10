Партей призвал партнеров по "Арсеналу" выиграть Лигу Европы

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей призвал своих партнеров по команде выиграть Лигу Европы и вернуться в Лигу Чемпионов.

Учитывая текущую позицию "Арсенал" в Премьер-Лиге, Лига Европы видится единственной реальной возможность для подопечных Микеля Артеты вернуться в Лигу Чемпионов.



Партей считает, что "Арсенал" заслуживает выступать в элитном европейском турнире, а также указывает то, что это соревнование сделает "канониров" привлекательнее для потенциальных новичков.



"Нам очень важно выиграть Лигу Европы и вернуться в Лигу Чемпионов".



"С помощью Лиги Чемпионов можно привлечь много хороших игроков и продемонстрировать миру, на что ты способен за пределами своей лиги".



"Думаю, это очень важно для клуба, для болельщиков и для всех людей в клубе, потому что место этого клуба — в Лиге Чемпионов. Мы должны постараться изо всех сил. Мы должны сражаться, чтобы оказаться там, где хотим".



"Мы знаем, что этот клуб должен выступать в Лиге Чемпионов. Сейчас мы в неприятном положении, но все в наших руках. У нас есть эта возможность".



"Мы должны стремиться выигрывать все свои матчи, чтобы оказаться там, где хотим", — цитирует Партея Evening Standard.