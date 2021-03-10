Моуриньо ответил Артете насчет "преимущества" перед дерби

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не согласился со своим коллегой из "Арсенала" Микелем Артетой, который пожаловался, что "шпоры" имеют преимущество в преддверии воскресного дерби Северного Лондона.

На прошлой неделе Артета посетовал, что у "Тоттенхэма" есть преимущество, потому что "шпоры" будут готовиться к дерби дома — из-за решения УЕФА поменять местами их первый и ответный матчи 1/8 финала Лиги Европы против загребского "Динамо".



Однако Моуриньо поспешил привести контрпример, указав на победу "Тоттенхэма" над "Арсеналом" в декабре со счетом 2:0, когда преимущество в свежести было у "канониров".



"Ну, 6 декабря мы играли против "Арсенала" на нашем стадионе".



"3 декабря "Арсенал" играл дома против "Рапида". В то же время мы играли на льду в Линце против ЛАСКа. Мы приземлились в Лондоне в три часа ночи. Дало ли это преимущество "Арсеналу"? — цитирует Моуриньо ESPN.