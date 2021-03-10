Сульшер: "Кавани еще не принял решение"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что решение насчет дальнейшей судьбы нападающего Эдинсона Кавани еще не принято.

На текущей неделе Луис Кавани, отец Эдинсона, заявил, что его сын несчастен в "Юнайтед" и грядущим летом собирается перейти в "Боку Хуниорс".



Кавани-старший объяснил это двумя причинами: желанием сына быть ближе к семье, а также разочарованием Эдинсона по поводу наложенной на него дисквалификации за расизм ранее в этом сезоне.



Однако Сульшер уверен, что Кавани пока не определился со своим будущим. "Красные дьяволы" очень довольны уругвайским ветераном и хотели бы продлить его контракт на следующий сезон.



"Я не могу комментировать все эти истории. Я лишь могу сказать, что мы очень довольны Эдинсоном. Он действительно помогает молодым игрокам, как мы и хотели".



"Мы заранее знали, что он не сможет играть в каждом матче. Но он помогает остальному коллективу своим настроем. Он еще примет свое решение, и он знает, что нам очень нравится его вклад, хотя он сыграл, наверное, меньше матчей, чем хотел".



"Эдинсон полностью сосредоточен на возвращении в форму. Он очень гордится тем, что выступает за "Манчестер Юнайтед".



"Он всегда будет стараться изо всех сил. Что будет после нынешнего сезона... Это еще не решено. Как я уже сказал, он приносит огромную пользу команды. Мы убедим его, когда погода в Манчестере улучшится!" — цитирует Сульшера Sky Sports.