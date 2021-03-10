МЮ назначил технического директора и спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" произвел два важных назначения, повысив Даррена Флетчера до технического директора и сделав Джона Муртафа своим спортивным директоров.

Муртаф трудится на "Юнайтед" уже семь лет, будучи приглашенным в клуб еще Дэвидом Мойесом. Джон оказал большое влияние на перестройку академии и создание женской команды на "Олд Траффод".



Муртаф будет на ежедневной основе работать с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, отвечая за комплектацию состава и выступая в роли "переговорщика", сообщает BBC.



Что касается Флетчера, то он вернулся в "Юнайтед" лишь в октябре 2020. Первое время Даррен работал с молодежью, но в январе 2021 был допущен до первой команды.



Экс-полузащитник "красных дьяволов" проявил себя с лучшей стороны за эти месяцы, а теперь будет помогать Муртафу в вопросах комплектаци и осуществлять взаимодействие первой и молодежной команд.