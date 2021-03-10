МЮ назначил технического директора и спортивного директора

Джон Муртаф и Даррен Флетчер "Манчестер Юнайтед" произвел два важных назначения, повысив Даррена Флетчера до технического директора и сделав Джона Муртафа своим спортивным директоров.

Муртаф трудится на "Юнайтед" уже семь лет, будучи приглашенным в клуб еще Дэвидом Мойесом. Джон оказал большое влияние на перестройку академии и создание женской команды на "Олд Траффод".

Муртаф будет на ежедневной основе работать с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, отвечая за комплектацию состава и выступая в роли "переговорщика", сообщает BBC.

Что касается Флетчера, то он вернулся в "Юнайтед" лишь в октябре 2020. Первое время Даррен работал с молодежью, но в январе 2021 был допущен до первой команды.

Экс-полузащитник "красных дьяволов" проявил себя с лучшей стороны за эти месяцы, а теперь будет помогать Муртафу в вопросах комплектаци и осуществлять взаимодействие первой и молодежной команд.


Метки Манчестер Юнайтед, Муртаф, Флетчер

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1035

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcynwa 10.03.2021 18:52 # lfcynwa
    Оле остается

    гуд гуд)

    (ответить)

  2. carrick-16 10.03.2021 18:30 # carrick-16
    Какой еще Муртаф??? Джон Мерто

    (ответить)

  3. ensiferum 10.03.2021 18:26 # ensiferum
    Админ, какой ещё спортивный директор? Football Director - это глава футбольного департамента.

    (ответить)

  4. barstreetboy 10.03.2021 18:15 # barstreetboy
    Ожидание: мончи реальность: муртаф
    Ожидание: холанд реальность: xyйврот

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: