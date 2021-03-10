МЮ назначил технического директора и спортивного директора
"Манчестер Юнайтед" произвел два важных назначения, повысив Даррена Флетчера до технического директора и сделав Джона Муртафа своим спортивным директоров.
Муртаф трудится на "Юнайтед" уже семь лет, будучи приглашенным в клуб еще Дэвидом Мойесом. Джон оказал большое влияние на перестройку академии и создание женской команды на "Олд Траффод".
Муртаф будет на ежедневной основе работать с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, отвечая за комплектацию состава и выступая в роли "переговорщика", сообщает BBC.
Что касается Флетчера, то он вернулся в "Юнайтед" лишь в октябре 2020. Первое время Даррен работал с молодежью, но в январе 2021 был допущен до первой команды.
Экс-полузащитник "красных дьяволов" проявил себя с лучшей стороны за эти месяцы, а теперь будет помогать Муртафу в вопросах комплектаци и осуществлять взаимодействие первой и молодежной команд.
10.03.2021 18:00
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Последние комментарии:
Оле остается
гуд гуд)
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Какой еще Муртаф??? Джон Мерто
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Админ, какой ещё спортивный директор? Football Director - это глава футбольного департамента.
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Ожидание: мончи реальность: муртаф
Ожидание: холанд реальность: xyйврот
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