Фердинанд: "Артета должен смотреть на своих игроков как на неверную подружку"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сравнил "Арсенал" с "неверной подружкой".

Сыграв вничью с "Бернли" в минувший уикенд (1:1), "Арсенал" оказался только на 10-й позиции в Премьер-Лиге и увеличил свое отставание от топ-4 до 12 очков.



Фердинанд чувствует, что главный тренер "канониров" Микель Артета просто не может доверять своим игрокам, которые нестабильны и не делают того, что от них просят.



"Артета должен смотреть на свой состав как на неверную подружку".



"Полагаю, ему так сильно не хватает веры в своих игроков. Он совершенно не может им доверять, потому что никогда не знаешь, что случится".



"Он может дать лучшую предматчевую установку в своей жизни, а затем они выйдут на поле и будут все делать по-своему. В данный момент у них просто не ладится игра".



"Они определенно должны были получить пенальти против "Бернли" на выходных, но это ничего не меняет. Они имели все шансы прикончить игру задолго до этого, но если у Букайо Сака не получается, то "Арсенал" проваливается в этом году".



"Безумная вещь в том, что мне нравится "Арсенал". Мне нравится Артета, и я хочу, чтобы он был успешен. Я обожаю некоторых из их игроков: Обамеянга, Сака, Мартинелли, Смит-Роу".



"Также могу назвать Партея, но он никогда не бывает в строю. Он продолжает возвращаться и снова ломается".



"Так что у них достаточно хороших игроков, но в силу каких-то причин им не удается играть на стабильном уровне вместе".



"Поэтому, думаю, от комплектации состава в следующее трансферное окно будет многое зависеть", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.