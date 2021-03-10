Бин Салман решил купить "Интер" вместо "Ньюкасла"

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман окончательно отказался от своих планов по приобретению "Ньюкасла".

Примерно год назад бин Салман договорился о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли по сделке стоимостью 340 миллионов фунтов.



Тогда у Премьер-Лиги появились вопросы к потенциальному владельцу клуба, и в июле Суверенный фонд Саудовской Аравии, выступавший в роли покупателя, отозвал свое предложение.



Эшли до последнего надеялся, что бин Салман вернется. "Сороки" даже подали в Высокий суд на Премьер-Лигу, но Фемида не обнаружила нарушения правил.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, бин Салман окончательно потерял интерес к "Ньюкаслу" и теперь собирается купить "Интер", чьи китайские владельцы испытывают серьезные финансовые проблемы.



"Саудиты сделали предложение по "Интеру" неделю назад или около того. Ты не можешь владеть двумя клубами одновременно, поэтому похоже на то, что "Ньюкасл" им больше не нужен".



"У них достаточно мускулов, чтобы взять на себя долги "Интера". "Интер" лидирует в Серии А и участвует в Лиге Чемпионов, отвечая всем требованиям", — цитирует свой источник издание.