Мислинтат считает, что "Арсенал" ошибается насчет Гендузи

Экс-глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат считает, что главный тренер "канониров" Микель Артета совершил ошибку, отказавшись от полузащитника Маттео Гендузи.

Гендузи с успехом выступал за "Арсенал" после организованного Мислинтатом перехода из "Лорьяна" в 2018 году, однако в концовке прошлого сезона впал в немилость к Артете и на эту кампанию был отправлен в аренду в "Герту".



Некоторые вопросы к Гендузи есть и в "Герте", чей наставник Паль Дардаи недавно заявил, что Маттео имеет проблемы с психологией и играет в "подростковый футбол". Однако Мислинтат видит в 21-летнем французе будущую звезду.



"Не соглашусь с Палем. Если ты не используешь Маттео в своей полузащите, значит это очень сильная полузащита".



"Благодаря своему характеру Маттео постоянно просит мяч, даже при плотной опеке, и у него отличное видение поля, чтобы сделать вертикальный пас или пас под любым другим углом. В этом его сила".



"Придя тинейджером из Лиги 2, он сыграл 48 матчей за "Арсенал" в своем первом сезоне. Могу вас заверить, что тебе не продержаться столько матчей в Премьер-Лиге, играя в подростковый футбол".



"Он молодой центральный полузащитник. Игроки его позиции достигают пика в 27-28 лет. Естественно, он не все делает правильно, однако в его игре есть решительность и мастерство, что делает его выдающимся игроком".



"Ты не должен пытаться изменить его игру, но нужно поработать над деталями, чтобы сделать его лучше. Если тебе удастся, тогда он станет полузащитником-монстром".



"Я очень уважаю Микеля. Я был бы счастлив однажды поговорить с ним, чтобы понять причины, почему он отправил Маттео и Лукаса Торрейру в аренду. Я бы высказал ему свое мнение насчет их качеств".



"Однако, конечно, это его решение. Я по-прежнему считаю, что Маттео добавил бы качеств полузащите "Арсенала, как и Лукас. Их трансферная стоимость значительно выросла после их дебютного сезона", — сообщил Мислинтат The Athletic.