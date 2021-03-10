Мислинтат считает, что "Арсенал" ошибается насчет Гендузи

Маттео Гендузи Экс-глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат считает, что главный тренер "канониров" Микель Артета совершил ошибку, отказавшись от полузащитника Маттео Гендузи.

Гендузи с успехом выступал за "Арсенал" после организованного Мислинтатом перехода из "Лорьяна" в 2018 году, однако в концовке прошлого сезона впал в немилость к Артете и на эту кампанию был отправлен в аренду в "Герту".

Некоторые вопросы к Гендузи есть и в "Герте", чей наставник Паль Дардаи недавно заявил, что Маттео имеет проблемы с психологией и играет в "подростковый футбол". Однако Мислинтат видит в 21-летнем французе будущую звезду.

"Не соглашусь с Палем. Если ты не используешь Маттео в своей полузащите, значит это очень сильная полузащита".

"Благодаря своему характеру Маттео постоянно просит мяч, даже при плотной опеке, и у него отличное видение поля, чтобы сделать вертикальный пас или пас под любым другим углом. В этом его сила".

"Придя тинейджером из Лиги 2, он сыграл 48 матчей за "Арсенал" в своем первом сезоне. Могу вас заверить, что тебе не продержаться столько матчей в Премьер-Лиге, играя в подростковый футбол".

"Он молодой центральный полузащитник. Игроки его позиции достигают пика в 27-28 лет. Естественно, он не все делает правильно, однако в его игре есть решительность и мастерство, что делает его выдающимся игроком".

"Ты не должен пытаться изменить его игру, но нужно поработать над деталями, чтобы сделать его лучше. Если тебе удастся, тогда он станет полузащитником-монстром".

"Я очень уважаю Микеля. Я был бы счастлив однажды поговорить с ним, чтобы понять причины, почему он отправил Маттео и Лукаса Торрейру в аренду. Я бы высказал ему свое мнение насчет их качеств".

"Однако, конечно, это его решение. Я по-прежнему считаю, что Маттео добавил бы качеств полузащите "Арсенала, как и Лукас. Их трансферная стоимость значительно выросла после их дебютного сезона", — сообщил Мислинтат The Athletic.


Метки Арсенал, Гендузи, Мислинтат

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. irbis85 10.03.2021 15:55 # irbis85
    согласен...очень хорошо играет при прессинге, если защитников прессингуют, просто отдайте ему мяч, он или сделает точный пас вперёд, или сам продвинется или если совсем нет вариантов поставит корпус и заставит соперника сфолить на себе

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  2. ivan-tns 10.03.2021 15:33 # ivan-tns
    Есть куча примеров, когда футболисты из-за своего характера просирали свою карьеру и таллант. Балотелли, Бендтнер, Насри... Хотя были и успешные ребята вроде Ибрагимовича, Гравессена и т.д. Пиздить палками их надо!)

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  3. superperez101 10.03.2021 15:22 # superperez101
    похуй
    неинтересно

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