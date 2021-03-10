Гиггз рискует лишиться работы со сборной Уэльса
Будущее Райана Гиггза как главного тренера сборной Уэльса оказалось под вопросом после того, как было объявлено, что легенда "Манчестер Юнайтед" пропустит старт отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 года.
Напомним, в прошлом году Гиггз избил свою девушку, в результате чего был отстранен от исполнения своих обязанностей на время предыдущего международного перерыва в ноябре.
Тогда Райан был выпущен на свободу под залог, срок действия которого недавно был продлен до 1 мая. Расследование в отношении 47-летнего валлийца продолжается, решается вопрос о выдвижении обвинений.
Меж тем, на носу следующий международный перерыв. В конце марта сборной Уэльса играть против Бельгии и Чехии в отборе к ЧМ-2022, а также товарищеский матч против Мексики.
Сегодня было официально объявлено, что эти матчи Гиггз тоже пропустит. Как сообщает The Guardian, после ближайшего международного перерыва Футбольная ассоциация Уэльса примет решение о дальнейшей судьбе Райана.
Добавим, в отсутствие Гиггза руководить сборной будет его ассистент Роберт Пейдж.
10.03.2021 14:00
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