Тебас не ожидает переезда Салаха в Ла Лигу этим летом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает маловероятным переезд нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в Испанию грядущим летом.

Ранее в этом сезоне Салах в интервью AS заявил, что не может исключать свой переход в "Реал" или "Барселону", которых он назвал "топ-клубами".



Кроме того, ходят слухи, что у Мохамеда не все ладится в отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.



Однако Тебас не ожидает, что Салах покинет "Энфилд" в этом году. Никто из испанских грандов не может позволить себе 28-летнего египтянина в данный момент.



"Мы на том же уровне, что и Премьер-Лига, разница лишь в аудитории. У них больше аудитория в Европе, а у нас огромная база на Ближнем Востоке и Дальнем Востоке".



"Может ли Мохамед Салах приехать в Ла Лигу? Учитывая текущую финансовую ситуацию, очень маловероятно, что "Ливерпуль" продаст Мохамеда Салаха или что какой-либо из наших клубов купит игрока с большим именем этим летом".



"Я определенно надеюсь, что он присоединится к Ла Лиге, но я не ожидаю дорогостоящих трансферов этим летом", — цитирует Тебаса Daily Mirror.