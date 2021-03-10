Тебас не ожидает переезда Салаха в Ла Лигу этим летом
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает маловероятным переезд нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в Испанию грядущим летом.
Ранее в этом сезоне Салах в интервью AS заявил, что не может исключать свой переход в "Реал" или "Барселону", которых он назвал "топ-клубами".
Кроме того, ходят слухи, что у Мохамеда не все ладится в отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Однако Тебас не ожидает, что Салах покинет "Энфилд" в этом году. Никто из испанских грандов не может позволить себе 28-летнего египтянина в данный момент.
"Мы на том же уровне, что и Премьер-Лига, разница лишь в аудитории. У них больше аудитория в Европе, а у нас огромная база на Ближнем Востоке и Дальнем Востоке".
"Может ли Мохамед Салах приехать в Ла Лигу? Учитывая текущую финансовую ситуацию, очень маловероятно, что "Ливерпуль" продаст Мохамеда Салаха или что какой-либо из наших клубов купит игрока с большим именем этим летом".
"Я определенно надеюсь, что он присоединится к Ла Лиге, но я не ожидаю дорогостоящих трансферов этим летом", — цитирует Тебаса Daily Mirror.
10.03.2021 13:00
Просмотров: 407
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Читайте между строк. Тебас намекает, что никаких Мбаппе и Холандов тоже не будет. Еще и Месси уедет, жесть для Лол Лиги.
(ответить)
Вроде бы столько забил в этом сезоне, а толку все равно мало от его результативности.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий