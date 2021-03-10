Тебас не ожидает переезда Салаха в Ла Лигу этим летом

Мохамед Салах Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает маловероятным переезд нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в Испанию грядущим летом.

Ранее в этом сезоне Салах в интервью AS заявил, что не может исключать свой переход в "Реал" или "Барселону", которых он назвал "топ-клубами".

Кроме того, ходят слухи, что у Мохамеда не все ладится в отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Однако Тебас не ожидает, что Салах покинет "Энфилд" в этом году. Никто из испанских грандов не может позволить себе 28-летнего египтянина в данный момент.

"Мы на том же уровне, что и Премьер-Лига, разница лишь в аудитории. У них больше аудитория в Европе, а у нас огромная база на Ближнем Востоке и Дальнем Востоке".

"Может ли Мохамед Салах приехать в Ла Лигу? Учитывая текущую финансовую ситуацию, очень маловероятно, что "Ливерпуль" продаст Мохамеда Салаха или что какой-либо из наших клубов купит игрока с большим именем этим летом".

"Я определенно надеюсь, что он присоединится к Ла Лиге, но я не ожидаю дорогостоящих трансферов этим летом", — цитирует Тебаса Daily Mirror.


Метки Ла Лига, Ливерпуль, Салах, Тебас

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2021 13:00

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  1. brown-ale 10.03.2021 13:31 # brown-ale
    Читайте между строк. Тебас намекает, что никаких Мбаппе и Холандов тоже не будет. Еще и Месси уедет, жесть для Лол Лиги.

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  2. empry 10.03.2021 13:11 # empry
    Вроде бы столько забил в этом сезоне, а толку все равно мало от его результативности.

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