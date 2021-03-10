Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду, 10 марта, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Саутгемптоном". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — САУТГЕМПТОН 21:00 Онлайн-трансляция



От "Манчестер Сити" ожидают реакции на воскресное поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2, которое прервало серию "горожан" из 21 победы подряд. В своей тренерской карьере Хосеп Гвардиола еще никогда не проигрывал два домашних поединка чемпионата подряд. В минувший уикенд, одолев "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:2, "Саутгемптон" отпраздновал свою первую победу в 10 последних матчах Премьер-Лиги. Однако в 2021 году "святые" набрали лишь семь очков, забили восемь голов и 25 пропустили, что является худшим результатом в дивизионе. "Сити" выиграл семь из восьми последних встреч с "Саутгемптоном" в рамках Премьер-Лиги.



Лазарет "Сити" пуст. Едва вернувшийся в строй Натан Аке, а также Бернарду Силва, Фил Фоден, Фернандиньо и Серхио Агуэро претендуют на игровые минуты.



"Саутгемптон" до конца месяца лишился нападающего Данни Ингса с мышечной травмой. Натан Телла, возможно, нуждается в передышке.