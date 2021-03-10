Пулишич может покинуть "Челси" летом

Полузащитник Кристиан Пулишич может задуматься об уходе из "Челси" грядущим летом, если его ситуация с игровым временем не изменится.

После победы 2:0 над "Эвертоном" в минувший понедельник главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что он несправедлив к Пулишичу, раз за разом оставляя того вне стартового состава.



При Фрэнке Лэмпарде, предшественнике Тухеля, Кристиану потребовалось более полугода, чтобы утвердиться в качестве основного игрока команды. На сей раз, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, 22-летний американец уже не будет столь терпелив.



По иронии судьбы именно при Тухеле Пулишич совершил прорыв в дортмундской "Боруссии", однако сейчас у Томаса просто нет возможности доверять растерявшему форму игроку — сезон вступает в свою решающую фазу, и каждый матч имеет огромное значение для "Челси".



Если Пулишич так и не сумеет вернуться в стартовый состав "синих", его отъезд со "Стэмфорд Бридж" будет весьма вероятен. Клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Баварии" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Кристиана.



Добавим, в свое время Пулишич обошелся "Челси" в 58 миллионов фунтов.