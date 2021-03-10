"Сити" примет решение по Агуэро в конце сезона
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола еще раз объяснил, от чего зависит новый контракт нападающего Серхио Агуэро.
В этом сезоне Агуэро, забивший 256 голов за "Сити" с момента своего перехода в 2011 году, отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Серхио перенес несколько травм и переболел коронавирусом. 32-летний аргентинец вернулся в строй еще в феврале, но пока у Гвардиолы не было возможности обеспечить подопечного игровой практикой.
В преддверии матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона", на который Агуэро имеет шансы выйти с первых минут, Гвардиола поведал, что игра Серхио в концовке сезона и определит, будет ли истекающий контракт ветерана продлен.
"Конечно, он заслуживает остаться как человек, как личность и даже как игрок".
"Но мы должны посмотреть, что случится до конца сезона. Мы не можем забывать, как долго он отсутствовал. Сейчас мы начинаем приводить его в порядок. Я знаю, что ему нужны минуты, чтобы набрать свои лучшие кондиции, но, возможно, наша ситуация в данный момент не позволяет этого".
"Поэтому, думаю, в конце сезона клуб поговорит с его агентом, и мы посмотрим, какова его ситуация. То же самое касается Фернандиньо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
10.03.2021 10:00
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Лучше Жезуса даже не в форме. Бразил только бегать умеет и в штрафной фолить.
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Лакамный кусок для какого нибудь Ювентуса, они любят таких игроков топ уровня на подступах к закату карьеры но еще способных дать что то в Серии А.
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