"Сити" примет решение по Агуэро в конце сезона

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола еще раз объяснил, от чего зависит новый контракт нападающего Серхио Агуэро.

В этом сезоне Агуэро, забивший 256 голов за "Сити" с момента своего перехода в 2011 году, отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Серхио перенес несколько травм и переболел коронавирусом. 32-летний аргентинец вернулся в строй еще в феврале, но пока у Гвардиолы не было возможности обеспечить подопечного игровой практикой.



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона", на который Агуэро имеет шансы выйти с первых минут, Гвардиола поведал, что игра Серхио в концовке сезона и определит, будет ли истекающий контракт ветерана продлен.



"Конечно, он заслуживает остаться как человек, как личность и даже как игрок".



"Но мы должны посмотреть, что случится до конца сезона. Мы не можем забывать, как долго он отсутствовал. Сейчас мы начинаем приводить его в порядок. Я знаю, что ему нужны минуты, чтобы набрать свои лучшие кондиции, но, возможно, наша ситуация в данный момент не позволяет этого".



"Поэтому, думаю, в конце сезона клуб поговорит с его агентом, и мы посмотрим, какова его ситуация. То же самое касается Фернандиньо", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.