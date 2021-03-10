"Арсенал" и "Челси" заинтересованы в Хакими

Ашраф Хакими "Арсенал" и "Челси" находятся среди клубов, заинтересованных в правом защитнике "Интера" Ашрафе Хакими.

В данный момент "Интер" испытывает серьезные финансовые затруднения, даже просрочив очередной платеж "Манчестер Юнайтед" за нападающего Ромелу Лукаку.

Помощи от владельцев тоже ждать не приходится. Китайская компания Suning Holdings Group, которой и принадлежит "Интер", недавно была вынуждена закрыть другой свой клуб, "Цзянсу".

Как сообщает The Telegraph, тяжелое финансовое положение может подтолкнуть "Интер" к продаже Хакими, который только прошлым летом был куплен у "Реала" за 34 миллиона фунтов.

"Арсенал" видит в Ашрафе замену для Эктора Беллерина, которого связывают с переходом в "Барселону" и ПСЖ. В то же время "Челси" мог бы использовать 22-летнего марокканца в качестве вингбека или даже вингера.


Метки Арсенал, Интер, Хакими, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 504

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 10.03.2021 09:58 # chelsea88
    Если челсюки всерьёз заинтересуются, то никчёмный гейклуб аснл не конкурент.

    (ответить)

  2. royal-arsenal 10.03.2021 09:39 # royal-arsenal
    Сливают испанцев лондонские клубы?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: