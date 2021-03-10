"Арсенал" и "Челси" заинтересованы в Хакими
"Арсенал" и "Челси" находятся среди клубов, заинтересованных в правом защитнике "Интера" Ашрафе Хакими.
В данный момент "Интер" испытывает серьезные финансовые затруднения, даже просрочив очередной платеж "Манчестер Юнайтед" за нападающего Ромелу Лукаку.
Помощи от владельцев тоже ждать не приходится. Китайская компания Suning Holdings Group, которой и принадлежит "Интер", недавно была вынуждена закрыть другой свой клуб, "Цзянсу".
Как сообщает The Telegraph, тяжелое финансовое положение может подтолкнуть "Интер" к продаже Хакими, который только прошлым летом был куплен у "Реала" за 34 миллиона фунтов.
"Арсенал" видит в Ашрафе замену для Эктора Беллерина, которого связывают с переходом в "Барселону" и ПСЖ. В то же время "Челси" мог бы использовать 22-летнего марокканца в качестве вингбека или даже вингера.
10.03.2021 09:00
Просмотров: 504
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если челсюки всерьёз заинтересуются, то никчёмный гейклуб аснл не конкурент.
(ответить)
Сливают испанцев лондонские клубы?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий