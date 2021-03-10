"Арсенал" и "Челси" заинтересованы в Хакими

"Арсенал" и "Челси" находятся среди клубов, заинтересованных в правом защитнике "Интера" Ашрафе Хакими.

В данный момент "Интер" испытывает серьезные финансовые затруднения, даже просрочив очередной платеж "Манчестер Юнайтед" за нападающего Ромелу Лукаку.



Помощи от владельцев тоже ждать не приходится. Китайская компания Suning Holdings Group, которой и принадлежит "Интер", недавно была вынуждена закрыть другой свой клуб, "Цзянсу".



Как сообщает The Telegraph, тяжелое финансовое положение может подтолкнуть "Интер" к продаже Хакими, который только прошлым летом был куплен у "Реала" за 34 миллиона фунтов.



"Арсенал" видит в Ашрафе замену для Эктора Беллерина, которого связывают с переходом в "Барселону" и ПСЖ. В то же время "Челси" мог бы использовать 22-летнего марокканца в качестве вингбека или даже вингера.