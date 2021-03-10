Рюдигер сравнил стиль "Челси" с "Баварией" и "Ливерпулем"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер чувствует, что новый главный тренер Томас Тухель заставил "синих" играть в стиле "Баварии" и "Ливерпуля".

После назначения Тухеля "Челси" не потерпел ни одного поражения в 11 матчах, а в пяти домашних при Томасе "синие" даже не пропустили ни одного гола.



Изменения, произошедшие с игрой "Челси", налицо: команда много владеет мячом, а в случае потери сразу же бросается его отбирать. Рюдигер чувствует, что такой футбол может принести "синим" большие победы.



"Возможно, так мы меньше испытываем стресс сзади. Если ты будешь держать соперников на их половине поля, то даже в случае контратаки им нужно будет преодолеть 70-80 метров до наших ворот".



"Думаю, в этом есть смысл — держать соперников на их половине поля, как можно дальше от твоих ворот".



"Когда команда заставляет тебя играть на твоей половине поля, то становится очень сложно преодолеть среднюю линию поля".



"Ливерпуль" был очень хорош в этом в предыдущие годы благодаря Клоппу. В Германии многие команды играют похожим образом. Включая "Баварию".



"Эти команды всегда умело использовали контрпрессинг. Когда спустя пять секунд после потери мяча ты возвращаешь его обратно, у тебя появляется свободное пространство и ты оказываешься ближе к чужим воротам. Тебе не нужно бежать 70 метров до ворот. Ты уже там".



"Думаю, на примере сборной Германии вы могли видеть, как это влияет на результаты. Сборная Германии выиграла Чемпионат Мира 2014 года с такой игрой", — цитирует Рюдигера Daily Star.