Джеррард: "Надеюсь, Клопп проведет в "Ливерпуле" еще много лет"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что пока не собирается на место Юргена Клоппа в "Ливерпуле", хотя и мечтает об этой работе.

В минувший уикенд "Ливерпуль" потерпел шестое кряду домашнее поражение, в связи с чем насчет будущего Клоппа появились различные спекуляции.



Очевидным кандидатом на замену Юргену называется Джеррард, который едва привел "Рейнджерс" к чемпионству в Шотландии, однако Стивен не ожидает своего возвращения в родной "Ливерпуль" еще несколько лет.



"Нам не нужно говорить об этом. В данную минуту наш клуб ведет один из лучших тренеров, и я люблю его. Надеюсь, он останется в "Ливерпуле" еще на несколько лет".



"У меня самого есть работа здесь, и я не думаю, что мне будет какой-то прок от этих разговоров. Надеюсь, Юрген проведет в "Ливерпуле" еще много лет".



"Ливерпуль — мой клуб. То было замечательное приключение. Да, для меня было бы мечтой однажды стать главным тренером "Ливерпуля". Но пока это время не наступило, да и кто сказал, что я когда-либо буду достаточно хорош?"



"На этой планете есть много тренеров, и прежде всего нам нужно уважать Юргена", — цитирует Джеррарда Daily Mail.