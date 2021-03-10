Джеррард: "Надеюсь, Клопп проведет в "Ливерпуле" еще много лет"

Стивен Джеррард Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что пока не собирается на место Юргена Клоппа в "Ливерпуле", хотя и мечтает об этой работе.

В минувший уикенд "Ливерпуль" потерпел шестое кряду домашнее поражение, в связи с чем насчет будущего Клоппа появились различные спекуляции.

Очевидным кандидатом на замену Юргену называется Джеррард, который едва привел "Рейнджерс" к чемпионству в Шотландии, однако Стивен не ожидает своего возвращения в родной "Ливерпуль" еще несколько лет.

"Нам не нужно говорить об этом. В данную минуту наш клуб ведет один из лучших тренеров, и я люблю его. Надеюсь, он останется в "Ливерпуле" еще на несколько лет".

"У меня самого есть работа здесь, и я не думаю, что мне будет какой-то прок от этих разговоров. Надеюсь, Юрген проведет в "Ливерпуле" еще много лет".

"Ливерпуль — мой клуб. То было замечательное приключение. Да, для меня было бы мечтой однажды стать главным тренером "Ливерпуля". Но пока это время не наступило, да и кто сказал, что я когда-либо буду достаточно хорош?"

"На этой планете есть много тренеров, и прежде всего нам нужно уважать Юргена", — цитирует Джеррарда Daily Mail.


Метки Джеррард, Клопп, Ливерпуль, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2021 07:00

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  1. scauzer11 10.03.2021 07:38 # scauzer11
    странно было бы если он бросил команду которую создал и не попробывал свои силы в ЛЧ!

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  2. liverfun 10.03.2021 07:27 # liverfun
    Топ, вот настоящий ливерпулец, до конца вместе с командой и в радости и в горе, не то, что каррагер

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  3. asnural 10.03.2021 07:06 # asnural
    Стоило Клоппу спрткнуться 6 раз..так его даже безтитульники начали троллить

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